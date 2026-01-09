Qué es y cómo funciona el fuera de juego semiautomático que la Liga MX usará a partir del Clausura 2026

GENERANDO AUDIO...

¿Cómo funciona el SAOT? Foto: Getty Images

El futbol mexicano entra en una nueva etapa en materia arbitral, a partir del Torneo Clausura 2026, que comienza este viernes 9 de enero de 2026, la Liga BBVA MX comenzará a utilizar de manera oficial el Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar (SAOT), una tecnología que busca reducir la polémica, agilizar las decisiones y ofrecer mayor precisión en una de las jugadas más controvertidas del juego.

Tras varios meses de pruebas durante el torneo anterior, la Liga MX y la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) se confirmó este viernes mediante un comunicado y un video que el sistema se aplicará en todos los partidos delClausura 2026.

Con ello, el campeonato mexicano se convierte en la primera liga del continente americano en adoptar esta herramienta bajo estándares internacionales avalados por la FIFA, alineándose con competencias de élite como la Premier League, la UEFA Champions League y torneos organizados por el máximo organismo del futbol mundial.

El objetivo principal del SAOT es hacer más justas, rápidas y transparentes las decisiones relacionadas con el fuera de lugar, una jugada que históricamente ha generado debate entre aficionados, jugadores y cuerpos técnicos.

“Estamos dando un paso decisivo que nos permitirá tomar decisiones más precisas y confiables. Avanzamos hacia un futbol más moderno”, señaló Mikel Arriola, comisionado de la FMF, al destacar que esta implementación busca fortalecer la credibilidad del arbitraje y mejorar la experiencia de quienes siguen el futbol mexicano.

¿Qué es el SAOT y para qué sirve?

El Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar es una herramienta tecnológica diseñada exclusivamente para apoyar la toma de decisiones arbitrales en acciones de fuera de juego, a diferencia de otras tecnologías, su uso está estrictamente limitado a este tipo de jugadas y no interviene en penales, goles, faltas o sanciones disciplinarias.

De acuerdo con los lineamientos de la FIFA, el SAOT solo puede ser operado por proveedores certificados. En el caso de la Liga MX, el desarrollo y operación del sistema corre a cargo de Genius Sports, la misma empresa que brinda este servicio en la Premier League, mientras que MEDIAPRO continúa siendo responsable de la producción y operación del VAR en los partidos del futbol mexicano.

Así funciona la tecnología semiautomática

El sistema está impulsado por Genius IQ, una plataforma de nueva generación basada en inteligencia artificial y análisis avanzado de datos deportivos. Para su funcionamiento, se instaló una red de 28 cámaras de última generación en cada estadio de la Liga BBVA MX, las cuales capturan cada movimiento de los jugadores desde distintos ángulos del terreno de juego.

Dentro de este ecosistema tecnológico se utilizan cámaras iPhone como dispositivos de captura, tal como ocurre actualmente en la Premier League. Sin embargo, las autoridades aclararon que los teléfonos no representan la tecnología en sí, sino que funcionan únicamente como herramientas para recolectar imágenes, mientras que el procesamiento y análisis ocurre en el software desarrollado por Genius Sports.

Con esta información, el sistema genera una réplica digital en tiempo real de cada jugada, lo que permite medir con precisión milimétrica la posición exacta de los jugadores involucrados en una posible acción de fuera de lugar.

Además, procesa lo que se conoce como mesh data, un conjunto avanzado de datos que analiza miles de millones de puntos de información por partido, elevando significativamente el nivel de exactitud en las decisiones arbitrales.

Uno de los puntos clave en la implementación del SAOT es que no reemplaza al VAR, por el contrario, funciona como una herramienta de apoyo que agiliza el análisis de las jugadas de fuera de juego y reduce el margen de error.

De acuerdo con las reglas de la FIFA, la tecnología es considerada semiautomática porque la decisión final siempre debe ser validada por los operadores del VAR, manteniendo la intervención humana dentro del proceso arbitral.

“El sistema detecta la jugada en segundos y genera la evidencia técnica, pero la confirmación final corresponde al VAR”, explicó la Comisión de Árbitros. En ese sentido, Horacio Elizondo, Director Técnico del organismo, destacó que con esta herramienta “el proceso de revisión se vuelve mucho más ágil y preciso”.

Por su parte,Sean Conroy, Vicepresidente Ejecutivo de Genius Sports para Norteamérica, señaló que el sistema permite una recreación completa del partido en 3D, lo que incrementa la fiabilidad y rapidez de las decisiones relacionadas con el fuera de juego en toda la Liga MX.

La llegada del SAOT forma parte de un proceso continuo de modernización del arbitraje en el futbol mexicano. La Liga BBVA MX busca fortalecer la certeza, credibilidad y transparencia en la toma de decisiones, en beneficio de clubes, jugadores y aficionados.

Con esta implementación, el campeonato mexicano da un paso firme hacia un futbol más justo, preciso y confiable, alineándose con las mejores prácticas internacionales y marcando un nuevo capítulo en el uso de la tecnología dentro de la cancha.

