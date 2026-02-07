Necaxa vs Atlético de San Luis, en vivo: la transmisión del partido de la Liga MX

GENERANDO AUDIO...

Necaxa vs San Luis en vivo transmisión del partido

La jornada 5 del Clausura 2026 arranca este viernes 6 de febrero con un duelo clave en el Estadio Victoria, donde Necaxa recibe al Atlético de San Luis en busca de reencontrarse con el triunfo y cambiar el rumbo del torneo.

Los Rayos vuelven a casa obligados a reaccionar y cortar la mala racha para sumar tres puntos que les permitan respirar en la tabla. El equipo de Martín Varini atraviesa un momento complicado tras sufrir su tercera derrota consecutiva, luego de caer 2-0 ante América en el Estadio Azulcrema, partido en el que además perdieron a Kevin Facundo por expulsión. Con apenas 3 unidades, Necaxa llega instalado en la parte baja y con la urgencia de responder ante su afición.

Del otro lado, el Atlético de San Luis tampoco quiere frenar su camino y buscará dar un golpe de autoridad fuera de casa. El conjunto dirigido por Guillermo Abascal dejó escapar puntos importantes tras caer 2-3 ante Chivas en un duelo lleno de dramatismo, resultado que los dejó en el lugar 11 con 4 unidades. Ahora, los potosinos intentarán aprovechar el momento de su rival para volver a sumar y escalar posiciones en la clasificación.

SIGUE LA TRANSMISIÓN DEL PARTIDO AQUÍ

Te puede interesar: