Necaxa vs Rayados, transmisión del partido de Liga MX 2026

Los Rayos buscan su primer triunfo en casa a costa del Monterrey en el torneo de Clausura 2026

Necaxa vs Monterrey, transmisión del partido de Liga MX 2026. | Claro Sports

Los Rayos del Necaxa reciben a los Rayados de Monterrey en la jornada 2 del Clausura 2026, en un duelo que se disputará en el Estadio Victoria. Este enfrentamiento inicia la fecha doble de la competencia y pone frente a frente a dos equipos con objetivos similares: recuperar el rumbo desde las primeras semanas del torneo, aunque con realidades diferentes tras su actuación en la jornada inicial.

Aguascalientes da la bienvenida a este nuevo capítulo del fútbol mexicano con renovadas expectativas para el equipo hidrocálido, ahora bajo la dirección de Martín Varini. Necaxa llega con confianza tras una victoria 3-1 como visitante frente a Santos Laguna, un resultado que dejó buenas sensaciones. Por su parte, Monterrey enfrenta su primer partido fuera de casa después de caer 0-1 ante Toluca en el Gigante de Acero. El equipo dirigido por Domenec Torrent buscará ajustar su funcionamiento y conseguir puntos en esta visita que representa una prueba inmediata. SIGUE LA TRANSMISIÓN AQUÍ.

