Mike Tomlin deja de ser entrenador de los Pittsburgh Steelers tras 19 temporadas

Mike Tomlin, de 53 años, estaba al frente de Pittsburgh desde 2007. Foto: AFP

Mike Tomlin dejó de ser entrenador de los Pittsburgh Steelers, equipo de la NFL al que dirigió durante 19 temporadas.

Luego de las especulaciones surgidas tras la eliminación en los playoffs el lunes por la noche, la franquicia confirmó la noticia este martes 13 de enero a través de un comunicado oficial.

¿Qué se sabe de la renuncia de Mike Tomlin?

En el mensaje, firmado por Art Rooney II, presidente de los Steelers, se detalla que, tras una reunión sostenida este martes, Tomlin comunicó su decisión de dejar el cargo como entrenador en jefe del equipo.

“Obviamente, estoy sumamente agradecido con Mike por todo el trabajo duro, la dedicación y el éxito que hemos compartido durante los últimos 19 años. Me resulta difícil expresar con palabras el respeto y el aprecio que siento por el entrenador Tomlin”. Art Rooney II, presidente de los Steelers

El directivo destacó la trayectoria del entrenador, quien llevó a la franquicia a ganar su sexto Super Bowl en la historia del equipo, además de clasificar a la postemporada en 13 ocasiones y conquistar ocho títulos de la AFC Norte.

“Su historial de nunca tener una temporada perdedora en 19 años probablemente nunca se repetirá”, agregó Art Rooney II.

Mike Tomlin, 19 años al frente de los Steelers

Tomlin decidió dejar el cargo tras caer por 30-6 ante los Houston Texans este lunes por la noche, en el duelo correspondiente a la ronda de comodines de los playoffs de la NFL.

Desde 2007 estuvo al frente del equipo y, aunque durante su gestión los Steelers nunca tuvieron una temporada con récord perdedor, desde 2017 no han conseguido ganar un solo partido en la postemporada.

