Ronda divisional de la NFL: fechas, horas y favoritos de la IA en los playoffs

Los partidos se disputarán el próximo fin de semana. Foto: AFP

La ronda divisional de la NFL ya quedó definida tras la intensa ronda de comodines del fin de semana pasado.

Con ocho equipos aún en la pelea, poco a poco se traza el camino hacia el Super Bowl LX, que se disputará el próximo 8 de febrero en San Francisco.

Los encuentros se llevarán a cabo la próxima semana y, tomando en cuenta eficiencia ofensiva, defensiva, descanso y emparejamientos, la Inteligencia Artificial (IA) proyecta a sus favoritos para pasar a la siguiente etapa.

Ronda divisional de la NFL: horarios y equipos favoritos de la IA

AFC

Broncos vs. Bills

Fecha: sábado 17 de enero, a las 15:30 horas

Sede: Denver

Favorito de la IA: Broncos

La IA coloca a Denver con ligera ventaja gracias al descanso, el factor local y su consistencia defensiva. Buffalo llega con ritmo tras comodines, pero enfrenta uno de los ambientes más complicados de la liga.

Patriots vs. Texans

Fecha: domingo 18 de enero, a las 14:00 horas

Sede: Foxborough

Favorito de la IA: Patriots

New England aparece como uno de los equipos mejor evaluados en eficiencia total. La Inteligencia Artificial destaca su ejecución en zona roja y la capacidad para limitar errores, aunque Houston llega motivado tras aplastar a Steelers.

NFC

Seahawks vs. 49ers

Fecha: sábado 17 de enero, a las 19:00 horas

Sede: Seattle

Favorito de la IA: Seahawks

El descanso, la localía y el balance ofensivo-defensivo colocan a Seattle como favorito. San Francisco muestra fortaleza física, pero la IA detecta desventaja en jugadas explosivas permitidas como factor de riesgo.

Bears vs. Rams

Fecha: domingo 18 de enero, a las 17:30 horas

Sede: Chicago

Favorito de la IA: Bears

Chicago sobresale en métricas de presión defensiva y control del reloj. Los Rams llegan con confianza tras comodines, pero el frío, el viaje y la defensiva local inclinan la balanza según el modelo de Inteligencia Artificial.

¿Qué toma en cuenta la IA para elegir favoritos?

Los pronósticos se basan en simulaciones que analizan:

Rendimiento en las últimas semanas

Diferencial de puntos

Eficiencia en tercera oportunidad

Protección al quarterback

Pérdidas de balón

Descanso y localía

Cabe mencionar que, en playoffs, la IA coincide en un punto: los errores se pagan caro y una sola jugada puede cambiar toda la narrativa de los partidos de la NFL.

