Ronda divisional de la NFL: fechas, horas y favoritos de la IA en los playoffs
La ronda divisional de la NFL ya quedó definida tras la intensa ronda de comodines del fin de semana pasado.
Con ocho equipos aún en la pelea, poco a poco se traza el camino hacia el Super Bowl LX, que se disputará el próximo 8 de febrero en San Francisco.
Los encuentros se llevarán a cabo la próxima semana y, tomando en cuenta eficiencia ofensiva, defensiva, descanso y emparejamientos, la Inteligencia Artificial (IA) proyecta a sus favoritos para pasar a la siguiente etapa.
Ronda divisional de la NFL: horarios y equipos favoritos de la IA
AFC
Broncos vs. Bills
- Fecha: sábado 17 de enero, a las 15:30 horas
- Sede: Denver
- Favorito de la IA: Broncos
La IA coloca a Denver con ligera ventaja gracias al descanso, el factor local y su consistencia defensiva. Buffalo llega con ritmo tras comodines, pero enfrenta uno de los ambientes más complicados de la liga.
Patriots vs. Texans
- Fecha: domingo 18 de enero, a las 14:00 horas
- Sede: Foxborough
- Favorito de la IA: Patriots
New England aparece como uno de los equipos mejor evaluados en eficiencia total. La Inteligencia Artificial destaca su ejecución en zona roja y la capacidad para limitar errores, aunque Houston llega motivado tras aplastar a Steelers.
NFC
Seahawks vs. 49ers
- Fecha: sábado 17 de enero, a las 19:00 horas
- Sede: Seattle
- Favorito de la IA: Seahawks
El descanso, la localía y el balance ofensivo-defensivo colocan a Seattle como favorito. San Francisco muestra fortaleza física, pero la IA detecta desventaja en jugadas explosivas permitidas como factor de riesgo.
Bears vs. Rams
- Fecha: domingo 18 de enero, a las 17:30 horas
- Sede: Chicago
- Favorito de la IA: Bears
Chicago sobresale en métricas de presión defensiva y control del reloj. Los Rams llegan con confianza tras comodines, pero el frío, el viaje y la defensiva local inclinan la balanza según el modelo de Inteligencia Artificial.
¿Qué toma en cuenta la IA para elegir favoritos?
Los pronósticos se basan en simulaciones que analizan:
- Rendimiento en las últimas semanas
- Diferencial de puntos
- Eficiencia en tercera oportunidad
- Protección al quarterback
- Pérdidas de balón
- Descanso y localía
Cabe mencionar que, en playoffs, la IA coincide en un punto: los errores se pagan caro y una sola jugada puede cambiar toda la narrativa de los partidos de la NFL.
