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NFL en México: revelan los precios para el 49ers vs Vikings en el Azteca, hay paquetes VIP hasta de 19 mil pesos

| 13:30 | Redacción Uno TV | UnoTV
NFL en México: revelan los precios para el 49ers vs Vikings en el Azteca, hay paquetes VIP hasta de 19 mil pesos
El juego de la NFL en México será el 22 de noviembre. Shutterstock.

La NFL México dio a conocer este domingo 13 de septiembre los precios oficiales de los boletos para el NFL Mexico City Game 2026, que enfrentará a los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

Las entradas generales costarán entre 2 mil 108 y 11 mil 656 pesos, mientras que algunas experiencias VIP llegarán a los 19 mil 400 pesos.

El partido se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 y la venta de entradas tendrá dos preventas antes de abrir al público general. La NFL confirmó que los boletos se comercializarán mediante Ticketmaster México, con accesos anticipados para clientes American Express y Banorte.

Boletos NFL México 2026: precios para 49ers vs Vikings

El boleto más barato para ver a 49ers vs Vikings en México será el Nivel 600 Endzone, con precio de 2 mil 108 pesos. En el otro extremo, la entrada general más cara será el Nivel 100 Midfield, por 11 mil 656 pesos.

Éstos son los precios oficiales por nivel y ubicación:

SecciónPrecio
Nivel 100 Midfield11 mil 656 pesos
Nivel 100 Sideline11 mil 36 pesos
Nivel 100 Corner10 mil 168 pesos
Nivel 100 Endzone9 mil 176 pesos
Nivel 200 Midfield11 mil 36 pesos
Nivel 200 Sideline10 mil 168 pesos
Nivel 200 Corner9 mil 176 pesos
Nivel 200 Endzone8 mil 184 pesos
Nivel 300 Midfield9 mil 176 pesos
Nivel 300 Sideline8 mil 184 pesos
Nivel 300 Corner6 mil 820 pesos
Nivel 300 Endzone6 mil 76 pesos
Nivel 400 Midfield6 mil 820 pesos
Nivel 400 Sideline6 mil 76 pesos
Nivel 400 Corner4 mil 960 pesos
Nivel 400 Endzone4 mil 92 pesos
Nivel 500 Midfield4 mil 960 pesos
Nivel 500 Sideline4 mil 92 pesos
Nivel 500 Corner3 mil 472 pesos
Nivel 500 Endzone2 mil 852 pesos
Nivel 600 Midfield4 mil 92 pesos
Nivel 600 Sideline3 mil 472 pesos
Nivel 600 Corner2 mil 852 pesos
Nivel 600 Endzone2 mil 108 pesos

Paquetes VIP para el NFL Mexico City Game 2026

Además de los boletos tradicionales, habrá zonas con alimentos, bebidas y espacios exclusivos dentro del Estadio Azteca.

Entre las opciones de mayor precio están Tunnel Club, Chairman’s Club y Super Seats, con costos de hasta 19 mil 400 pesos.

Paquete VIPPrecio
Tunnel Club19 mil 400 pesos
Tunnel Club Limited View18 mil 400 pesos
Locker Club16 mil 600 pesos
Corner Club16 mil 600 pesos
Corner Club Limited View15 mil 600 pesos
Chairman’s Club19 mil 400 pesos
Super Seats19 mil 400 pesos
Palco Club Midfield11 mil 408 pesos
Palco Club Sideline10 mil 168 pesos
Palco Club Corner8 mil 928 pesos

Ticketmaster señala que estas experiencias pueden incluir zonas de hospitalidad, alimentos y bebidas, además de ubicaciones cercanas al campo, según el paquete contratado.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para 49ers vs Vikings?

La compra se dividirá en tres etapas. La NFL estableció límites distintos de entradas dependiendo de la preventa.

  • Preventa American Express: lunes 14 de septiembre, 10:00 horas; termina el 16 de septiembre. Límite de seis boletos.
  • Preventa Banorte: jueves 17 de septiembre, 10:00 horas. Límite de cuatro boletos.
  • Venta general: martes 22 de septiembre, 10:00 horas, mediante Ticketmaster México. Límite de cuatro boletos.

Para realizar la compra será necesario contar con una cuenta de Ticketmaster e iniciar sesión. El sitio del evento ya muestra como próxima venta la preventa del 14 de septiembre a las 10:00 horas.

¿Cuándo es el NFL Mexico City Game 2026?

Los San Francisco 49ers recibirán a los Minnesota Vikings el domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El juego será a las 20:20 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro forma parte de la temporada regular y marcará el regreso de San Francisco a la Ciudad de México después de su participación de 2022.

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