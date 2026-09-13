NFL en México: revelan los precios para el 49ers vs Vikings en el Azteca, hay paquetes VIP hasta de 19 mil pesos

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El juego de la NFL en México será el 22 de noviembre. Shutterstock.

La NFL México dio a conocer este domingo 13 de septiembre los precios oficiales de los boletos para el NFL Mexico City Game 2026, que enfrentará a los San Francisco 49ers y Minnesota Vikings en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.

Las entradas generales costarán entre 2 mil 108 y 11 mil 656 pesos, mientras que algunas experiencias VIP llegarán a los 19 mil 400 pesos.

Será una nueva fiesta del fútbol americano en nuestro país. pic.twitter.com/rUiPH8Ubg5 — Claro Sports (@ClaroSports) September 13, 2026

El partido se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 y la venta de entradas tendrá dos preventas antes de abrir al público general. La NFL confirmó que los boletos se comercializarán mediante Ticketmaster México, con accesos anticipados para clientes American Express y Banorte.

Boletos NFL México 2026: precios para 49ers vs Vikings

El boleto más barato para ver a 49ers vs Vikings en México será el Nivel 600 Endzone, con precio de 2 mil 108 pesos. En el otro extremo, la entrada general más cara será el Nivel 100 Midfield, por 11 mil 656 pesos.

Éstos son los precios oficiales por nivel y ubicación:

Sección Precio Nivel 100 Midfield 11 mil 656 pesos Nivel 100 Sideline 11 mil 36 pesos Nivel 100 Corner 10 mil 168 pesos Nivel 100 Endzone 9 mil 176 pesos Nivel 200 Midfield 11 mil 36 pesos Nivel 200 Sideline 10 mil 168 pesos Nivel 200 Corner 9 mil 176 pesos Nivel 200 Endzone 8 mil 184 pesos Nivel 300 Midfield 9 mil 176 pesos Nivel 300 Sideline 8 mil 184 pesos Nivel 300 Corner 6 mil 820 pesos Nivel 300 Endzone 6 mil 76 pesos Nivel 400 Midfield 6 mil 820 pesos Nivel 400 Sideline 6 mil 76 pesos Nivel 400 Corner 4 mil 960 pesos Nivel 400 Endzone 4 mil 92 pesos Nivel 500 Midfield 4 mil 960 pesos Nivel 500 Sideline 4 mil 92 pesos Nivel 500 Corner 3 mil 472 pesos Nivel 500 Endzone 2 mil 852 pesos Nivel 600 Midfield 4 mil 92 pesos Nivel 600 Sideline 3 mil 472 pesos Nivel 600 Corner 2 mil 852 pesos Nivel 600 Endzone 2 mil 108 pesos

Paquetes VIP para el NFL Mexico City Game 2026

Además de los boletos tradicionales, habrá zonas con alimentos, bebidas y espacios exclusivos dentro del Estadio Azteca.

Entre las opciones de mayor precio están Tunnel Club, Chairman’s Club y Super Seats, con costos de hasta 19 mil 400 pesos.

Paquete VIP Precio Tunnel Club 19 mil 400 pesos Tunnel Club Limited View 18 mil 400 pesos Locker Club 16 mil 600 pesos Corner Club 16 mil 600 pesos Corner Club Limited View 15 mil 600 pesos Chairman’s Club 19 mil 400 pesos Super Seats 19 mil 400 pesos Palco Club Midfield 11 mil 408 pesos Palco Club Sideline 10 mil 168 pesos Palco Club Corner 8 mil 928 pesos

Ticketmaster señala que estas experiencias pueden incluir zonas de hospitalidad, alimentos y bebidas, además de ubicaciones cercanas al campo, según el paquete contratado.

¿Cuándo inicia la preventa de boletos para 49ers vs Vikings?

La compra se dividirá en tres etapas. La NFL estableció límites distintos de entradas dependiendo de la preventa.

Preventa American Express: lunes 14 de septiembre, 10:00 horas; termina el 16 de septiembre. Límite de seis boletos.

lunes 14 de septiembre, 10:00 horas; termina el 16 de septiembre. Límite de seis boletos. Preventa Banorte: jueves 17 de septiembre, 10:00 horas. Límite de cuatro boletos.

jueves 17 de septiembre, 10:00 horas. Límite de cuatro boletos. Venta general: martes 22 de septiembre, 10:00 horas, mediante Ticketmaster México. Límite de cuatro boletos.

Para realizar la compra será necesario contar con una cuenta de Ticketmaster e iniciar sesión. El sitio del evento ya muestra como próxima venta la preventa del 14 de septiembre a las 10:00 horas.

¿Cuándo es el NFL Mexico City Game 2026?

Los San Francisco 49ers recibirán a los Minnesota Vikings el domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. El juego será a las 20:20 horas, tiempo del centro de México.

El encuentro forma parte de la temporada regular y marcará el regreso de San Francisco a la Ciudad de México después de su participación de 2022.

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