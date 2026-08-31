NFL anuncia fechas para comprar boletos del juego entre Vikings y 49ers en CDMX

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Boletos para el juego entre los Vikings y los 49ers en México. Foto: Cuartoscuro

La NFL ya tiene fechas para la venta de boletos del Mexico City Game 2026, que enfrentará a los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings el próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

El partido comenzará a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, y será el primer encuentro de temporada regular de la NFL en el país desde 2022.

¿Cuándo salen a la venta los boletos de la NFL en México?

Los aficionados podrán adquirir sus entradas a través de Ticketmaster México en diferentes etapas. Todas las ventas comenzarán a las 10:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Las fechas anunciadas por la NFL son:

14 al 16 de septiembre: preventa de boletos para American Express.

preventa de boletos para American Express. 17 al 19 de septiembre: preventa de boletos para Banorte.

preventa de boletos para Banorte. 22 de septiembre: venta al público general.

De esta manera, quienes no tengan acceso a alguna de las preventas tendrán que esperar hasta el 22 de septiembre para intentar conseguir sus boletos para el esperado regreso de la NFL a México.

Estás son las fechas de la venta de boletos del Mexico City Game 2026🇲🇽🏈

Más info en el link 🔗https://t.co/w55b1Snctz pic.twitter.com/2vG2RdWpmm — NFL México (@nflmx) August 31, 2026

49ers vs. Vikings: el regreso de la NFL a México

El encuentro entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings será el sexto partido de temporada regular de la NFL disputado en México desde 2005.

El juego también marcará el inicio del compromiso plurianual de la liga para celebrar partidos de temporada regular en el Estadio Banorte durante 2026, 2027 y 2028.

“Estamos absolutamente emocionados de abrir la venta de boletos para el esperado regreso de la NFL a Ciudad de México”, declaró Arturo Olivé, gerente general de NFL México.

YA HAY FECHAS PARA LOS BOLETOS DE LA NFL EN MÉXICO 🏈🇲🇽



El regreso de la NFL a la Ciudad de México está cada vez más cerca y ya se conoce cuándo comenzará la venta de entradas para el 49ers vs Vikings del próximo 22 de noviembre en el Estadio Banorte



Ticketmaster será el canal… pic.twitter.com/Mq8EMD86sK — Claro Sports (@ClaroSports) August 31, 2026

El directivo destacó la afición que tienen tanto los 49ers como los Vikings en México y aseguró que reunir a ambos equipos en el Estadio Banorte permitirá crear un ambiente especial para los seguidores del futbol americano.

“Esperamos recibir a aficionados de todo el país y del mundo, y ofrecer una semana inolvidable de futbol americano, cultura y comunidad”, agregó Olivé.

¿Dónde se podrá ver el partido?

El NFL Mexico City Game 2026 será transmitido en Estados Unidos por NBC, como parte de Sunday Night Football, en México, el encuentro podrá seguirse a través de TelevisaUnivision, por Canal 5, y ESPN.

México cuenta con la mayor base de aficionados de la NFL fuera de Estados Unidos, por lo que el regreso de la liga al país representa uno de los eventos deportivos más esperados de 2026.

Además del partido, la NFL mantiene actividades durante todo el año en territorio mexicano mediante iniciativas con aficionados, el desarrollo de NFL Flag, programas comunitarios y acciones para impulsar el crecimiento del futbol americano.

Los seguidores interesados en recibir actualizaciones sobre el partido y la venta de boletos pueden registrarse en los canales oficiales de la NFL México.

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