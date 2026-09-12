El mexicano Rodrigo González sube al podio en la Copa Mundial de Tiro con Arco Saltillo 2026

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Copa Mundial de Tiro con Arco Saltillo 2026 Foto: Claro Sports

El mexicano Rodrigo González logró la medalla de bronce en la Final de la Copa Mundial de Tiro con Arco Saltillo 2026 al superar al colombiano Pablo Gómez en la modalidad de arco compuesto varonil con un marcador de 148-147.

Una definición que estuvo reñida, pues la diferencia fue mínima entre ambos competidores, pero al final fue el arquero azteca quien logró subir al podio y quedarse con el tercer lugar de la competencia.

¡MEXICANO DE BRONCE!🥉🔝



Rodrigo González se sube al podio en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo👏 pic.twitter.com/0XSPIIegMJ — Claro Sports (@ClaroSports) September 12, 2026

Cabe señalar que ambos llegaron a dicha instancia después de realizar destacadas actuaciones en los cuartos de final, aunque posteriormente terminaron cayendo en las semifinales, por lo que tuvieron que enfrentarse para definir la medalla de bronce.

Rodrigo González gana bronce por un punto

El mexicano, después de una destacada actuación en los cuartos de final y terminar perdiendo en las semifinales, llegó buscando subir al podio, logrando sumar un total de 148 puntos.

Con esto logró superar los 147 de Pablo Gómez para así quedarse con la medalla de bronce y subir al podio durante la jornada de la Copa Mundial de Tiro con Arco Saltillo 2026.

El arquero azteca logró sostener la puntuación durante el enfrentamiento y así consiguió que el colombiano no tuviera la oportunidad de darle la vuelta al resultado durante los últimos disparos.

Finalmente, solamente un punto terminó marcando la diferencia entre ambos arqueros para definir al ganador de la medalla de bronce.

¿Quién ganó la final?

Por su parte, la medalla de oro la consiguió Nico Werner, quien se consagró campeón de la Copa Mundial de Tiro con Arco Saltillo 2026 al derrotar 148-147 a Mathias Fullerton.

De esta manera se completó el podio de la competencia, con los dos enfrentamientos por las medallas definiéndose por la mínima diferencia de solamente un punto entre los competidores.

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