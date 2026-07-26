Video: Germán Berterame sale en ambulancia tras fuerte golpe en la cabeza en partido con Inter Miami

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Berterame abandona partido por golpe en la cabeza. Fotos: Getty

Este sábado, durante el partido entre Inter Miami y CF Montréal, se vivió un momento de preocupación luego de que el delantero Germán Berterame sufriera un fuerte golpe en la cabeza tras chocar con un defensor rival. El atacante mexicano quedó tendido sobre el césped y fue trasladado en ambulancia a un hospital para ser sometido a estudios médicos.

El incidente ocurrió en el Estadio Saputo, cuando Berterame disputó un balón aéreo dentro del área y terminó impactando de cabeza con el defensor Efraín Morales. quien también buscó contactar el esférico.

¡ALARMA POR GERMÁN BERTERAME!🚨🇲🇽



El delantero mexicano encendió las alertas durante el duelo del Inter Miami en la MLS, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que lo obligó a abandonar el terreno de juego en ambulancia para ser evaluado. pic.twitter.com/rwVjCsRdRC — Claro Sports (@ClaroSports) July 26, 2026

¿Qué le pasó a Germán Berterame en el Inter Miami vs Montréal?

La jugada se registró durante la segunda mitad del encuentro. Germán Berterame recibió un pase dentro del área e intentó rematar de cabeza, pero chocó con Efraín Morales, quien también fue por el balón.

El ex de los Rayados de Monterrey recibió la peor parte del impacto y quedó inmóvil sobre el terreno de juego. De inmediato, jugadores de ambos equipos solicitaron el ingreso del cuerpo médico al notar que el atacante no podía reincorporarse.

Very scary and worrisome moment as Inter Miami's German Berterame went down and seemed to be seizing up. Players for both teams in a state of shock and ambulance was called unto the field immediately by trainers.



🎥: Apple TV pic.twitter.com/eJzvU40LhA — Andy Coronado (@andystake88) July 26, 2026

La atención médica se prolongó durante varios minutos. Tras ser estabilizado sobre la cancha, Berterame fue retirado en camilla y posteriormente trasladado en ambulancia a un hospital para realizarle estudios y evaluar el alcance de la lesión.

Luis Suárez dedicó el gol a Berterame

El árbitro marcó penal a favor de Inter Miami por la acción en la que resultó lesionado el delantero. Luis Suárez fue el encargado de ejecutar el cobro y convirtió el único gol del partido.

Después de anotar, el delantero uruguayo dedicó la anotación a su compañero, en un gesto de apoyo mientras Berterame recibía atención médica.

El club permanece a la espera del parte médico para conocer la gravedad del golpe y determinar el tiempo que podría permanecer fuera de las canchas. Por el momento, Guillermo Hoyos, DT del Inter, aseguró que Berterame se encuentra estable.

🎙️Guillermo Hoyos: "Berterame está consciente y está bien. El golpe fue muy fuerte pero se está recuperando" pic.twitter.com/30w2PMKs8l — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2026

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