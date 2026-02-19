Próximos partidos

¡Oriol Cardona le devuelve la gloria olímpica a España luego de 54 años!

| 08:42 | Gael González Flores | Claro Sports
Oriol Cardona Coll se convirtió en el primer campeón olímpico del esquí de montaña tras conquistar el oro en Milano Cortina 2026.
España vuelve a ganar un oro olímpico invernal tras 54 años. | Reuters

Oriol Cardona Coll se convirtió en el primer campeón olímpico del esquí de montaña tras conquistar el oro en Milano Cortina 2026. El español, doble campeón mundial, confirmó su favoritismo con un tiempo de 2:34.03 en la final. España suma así su séptima medalla invernal y su segundo oro olímpico de invierno luego de 54 años. En cuanto al resto del podio, la plata fue para Nikita Filippov y el bronce para Thibault Anselmet. Lee la nota completa aquí.

