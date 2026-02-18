¿Quién es Gianluca Prestianni? Jugador señalado por presunto insulto racista a Vinícius

GENERANDO AUDIO...

El futbolista argentino negó haber insultado al brasileño. Foto: AFP

Gianluca Prestianni, extremo del Benfica y una de las jóvenes promesas del futbol argentino, se encuentra en el centro de la polémica tras el presunto insulto racista contra Vinícius Jr. durante el duelo ante Real Madrid en los octavos de final de la UEFA Champions League.

El futbolista argentino negó haber llamado “mono” al jugador brasileño. Aun así, la controversia creció rápidamente. Figuras del futbol internacional reaccionaron al caso y la UEFA ya abrió una investigación.

A sus 20 años, Prestianni aparece como uno de los talentos a seguir, pero esta no es la primera vez que su nombre genera conversación fuera de la cancha.

¿Quién es Gianluca Prestianni?

Gianluca nació el 31 de enero de 2006, en Ciudadela, una localidad de Buenos Aires, donde, desde pequeño, destacó por su talento para el futbol.

Gracias a sus habilidades debutó en el primer equipo de Vélez Sarsfield, de quien es aficionado, cuando tenía 16 años.

Cabe mencionar que, debido a sus 1.66 metros de altura, fue apodado como “La Joyita” o “La Pulga”.

En su paso con la playera de “El Fortín” logró tres goles en 39 partidos entre 2022 y 2023, periodo en el que la prensa local también reportó episodios de indisciplina.

¿Cómo llegó al Benfica?

Fue a principios de 2024 cuando fue transferido al Sport Lisboa e Benfica por 10 millones de euros.

Aunque en un inicio no tuvo mucha actividad, tras ganarse la confianza de José Mourinho, ha participado en 30 partidos, en los que ha anotado dos goles y hecho dos asistencias en esta temporada.

Participaciones con la selección argentina

Por cuenta de su habilidad para conducir contragolpes y desbordar, muchos lo han comparado con su compatriota Ángel Di María, ídolo de las Águilas y de la selección de Argentina.

Pero Prestianni, también zurdo pero con mucho menos olfato goleador, recién comienza su camino en la Albiceleste, de cuyo destino pudo haberse separado pues Italia mostró interés en convocarlo.

Sin embargo, se decidió por la selección de Argentina, con la que brilló en el Mundial Sub-20 de Chile en 2025.

Aunque Argentina perdió la final ante Marruecos, Gianluca Prestianni fue elegido dos veces el jugador del partido, en cuartos de final ante el equipo de México y en semifinales frente a la selección colombiana.

Posteriormente, en noviembre, debutó con la selección absoluta, en un partido amistoso en el que la Albiceleste derrotó a Angola 2-0. Prestianni apenas jugó cuatro minutos, sin embargo, está entre los jugadores a considerar por el técnico Lionel Scaloni para el Mundial de 2026.

Otras polémicas de Gianluca Prestianni

El futbolista de 20 años se ha visto en medio de otras polémicas, como en el Torneo Montaigu de 2022, un certamen juvenil francés, donde participó en la pelea que se desató entre argentinos y brasileños al término de la final, con victoria de la verdeamarela.

Por otro lado, en el Mundial Sub-20 de Chile insultó a un recogepelotas, se burló del público chileno y provocó a mexicanos y colombianos tras eliminar a sus respectivas selecciones en cuartos y semifinales.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.