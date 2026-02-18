El mundo del futbol reacciona tras denuncia de Vinícius por presunto insulto racista de Prestianni

GENERANDO AUDIO...

Así reaccionó el mundo del futbol al supuesto comentario racista. Foto: AFP

La denuncia de Vinícius Júnior por un presunto insulto racista durante el partido entre el Benfica y el Real Madrid en la UEFA Champions League del pasado martes 17 de febrero provocó una ola de reacciones en el mundo del futbol.

El incidente ocurrió cuando el delantero brasileño señaló al argentino Gianluca Prestianni tras un intercambio verbal en el campo. El árbitro activó el protocolo antirracismo y el encuentro se detuvo durante varios minutos mientras se evaluaba la situación.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció públicamente tras lo ocurrid, a través de un mensaje oficial, expresó su “conmoción y tristeza” por el presunto incidente y reiteró que no hay lugar para el racismo en el futbol ni en la sociedad.

Infantino también respaldó la activación del protocolo durante el partido y señaló que deben tomarse medidas firmes ante cualquier acto de discriminación.

Tras el partido, Kylian Mbappé mostró su apoyo a Vinícius y fue contundente al señalar que el racismo no puede tener espacio en competiciones como la Champions League. El delantero francés pidió que las autoridades actúen con seriedad si se comprueban los hechos.

El respaldo del vestidor del Real Madrid fue claro, en línea con ocasiones anteriores en las que el club ha defendido públicamente a Vinícius frente a episodios similares.

La postura de Benfica

Desde el entorno del Benfica, el club defendió a Prestianni y sostuvo que, por la distancia y el contexto del partido, no es posible determinar con certeza lo que se dijo en el intercambio, también señalaron que el jugador niega haber proferido insultos racistas.

El mensaje de Vinícius

Horas después del encuentro, Vinícius publicó un mensaje en redes sociales en el que afirmó que “los racistas son, sobre todo, cobardes”, dejando clara su postura frente a lo ocurrido.

Mientras tanto, la Confederación Brasileña de Fútbol, también a través de X, mostró su solidaridad para el futbolista del Real Madrid.

“La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa.”, se lee en la red social.

Además, la Confederación dijo que este tipo de actos no deberían de existir.

“El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted. Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre”, Señalaron

El caso vuelve a colocar el debate sobre el racismo en el centro del futbol europeo. No es la primera vez que Vinícius denuncia actos discriminatorios durante su carrera, lo que ha derivado en investigaciones, sanciones y campañas institucionales contra este tipo de conductas.

