Pumas presenta a “Goya”, nueva mascota de su equipo femenil

Pumas femenil presenta a “Goya”, su nueva mascota. Foto: Getty Images

El Club Pumas UNAM Femenil dio a conocer este miércoles 18 de febrero a “Goya”, la nueva mascota que representará oficialmente al conjunto auriazul dentro del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil.

La presentación se realizó en conferencia de prensa, donde el club explicó que la creación de esta figura busca fortalecer la identidad del equipo femenil, impulsar la equidad dentro de la institución y generar un mayor vínculo con la afición universitaria.

Con ello, la rama femenil contará con una imagen propia que la acompañará tanto en partidos como en actividades institucionales.

¿De dónde surgió la imagen de “Goya” mascota de Pumas femenil?

El diseño de “Goya” surgió a través de un concurso dirigido a integrantes de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el objetivo de involucrar a la comunidad en la construcción de esta nueva identidad.

La propuesta ganadora fue creada por Raúl Alejandro Morales Reyes, estudiante del posgrado en Diseño y Comunicación Visual, quien presentó el proyecto que finalmente fue seleccionado entre más de 50 propuestas.

La iniciativa, según explicó el club, buscó que la mascota reflejara los valores universitarios y la esencia auriazul, manteniendo la conexión con el tradicional espíritu puma, pero con una personalidad propia para el equipo femenil.

Directivos destacaron que esta dinámica permitió que la creación no fuera una decisión unilateral, sino el resultado de un proceso participativo dentro de la Máxima Casa de Estudios.

¿Cuándo debutará “Goya”?

“Goya” estará presente en los partidos como local y en distintos eventos oficiales del club, acompañando a las jugadoras y animando a la afición en las gradas del Estadio Olímpico Universitario.

Su primera aparición formal ante la afición está programada para la Jornada 10 del Clausura 2026, cuando Pumas reciba a Tigres UANL Femenil, uno de los equipos protagonistas de la liga, el próximo viernes 20 de febrero.

Se espera que en ese encuentro la nueva mascota haga su debut oficial en cancha, interactúe con el público y forme parte del espectáculo previo y durante el partido.

En redes sociales, algunos aficionados celebraron la iniciativa al considerarla un paso más en el crecimiento y consolidación del futbol femenil dentro de la institución.

Otros, en cambio, cuestionaron el diseño o el momento elegido para el anuncio, señalando que el club debería priorizar otros aspectos deportivos. A pesar de ello, la conversación digital evidenció el interés que despierta el equipo femenil y la importancia que ha ganado en los últimos torneos.

“Goya” se suma a la historia auriazul como el nuevo rostro del equipo femenil, con la misión de alentar desde la cancha y convertirse en un emblema más de la comunidad universitaria.

