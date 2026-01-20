Panamá vs. México: fecha, hora, dónde ver y quién ganará, según la IA

GENERANDO AUDIO...

Panamá recibe a México en partido amistoso. Foto: Getty Images

La Selección Mexicana abrirá su calendario de 2026 con un partido amistoso ante Panamá, un duelo que forma parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo que se disputará este mismo año en México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro se jugará fuera de Fecha FIFA, por lo que ambos equipos presentarán plantillas alternativas, aunque con nombres interesantes a seguir.

¿Cuándo y a qué hora es el Panamá vs. México?

Fecha y hora del Panamá vs. México ¿Cuándo? Jueves 22 de enero 2026

Jueves 22 de enero 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado en la Ciudad de Panamá.

Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado en la Ciudad de Panamá. ¿Dónde verlo? TUDN y TV Azteca

Este encuentro marcará el primer partido del año para el Tricolor en su camino rumbo al Mundial 2026.

Convocatoria de México

El director técnico Javier Aguirre convocó a jugadores que militan principalmente en la Liga MX, debido a que el encuentro no se disputa en una ventana oficial de la FIFA. La lista combina futbolistas con experiencia en selección mayor y jóvenes que buscan consolidarse en el proceso mundialista.

Porteros:

Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo.

Defensas:

Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Richard Ledezma, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Ramón Juárez, Eduardo Águila, Everardo López y Bryan González.

Mediocampistas:

Luis Romo, Érik Lira, Carlos Rodríguez, Marcel Ruiz, Iker Fimbres, Kevin Castañeda, Brian Gutiérrez, Obed Vargas, Diego Lainez, Roberto Alvarado y Alexis Gutiérrez.

Delanteros:

Ángel Sepúlveda, Germán Berterame y Armando González.

Gilberto Mora es baja de la convocatoria

La tarde de este martes 20 de enero de 2026 la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que tras la valoración realizada por el área médica, Gilberto Mora causó baja de la concentración.

La decisión se tomó debido a las molestias físicas que el futbolista ha venido presentando desde las primeras jornadas de la Liga MX.

“En coordinación con su Club, se determinó que el jugador continue con el tratamiento y proceso de recuperación bajo la supervisión de su equipo. En su lugar, se convoca a Alexis Gutiérrez, del Club América, quien se integrará a la concentración de la Selección Nacional de México el miércoles 21 de enero en Panamá”, se puede leer en el comunicado.

México y Panamá se han enfrentado en múltiples ocasiones recientes, incluidos partidos clave de Nations League y Copa Oro, aunque el Tricolor mantiene ventaja histórica, Panamá se ha convertido en un rival cada vez más competitivo y difícil, especialmente cuando juega en casa.

Este amistoso servirá para que ambos cuerpos técnicos prueben variantes, observen jugadores y mantengan ritmo de competencia en el inicio del año mundialista.

¿Quién es favorito, según la IA?

Al tratarse de un partido fuera de Fecha FIFA y con plantillas alternativas, no hay un claro favorito. Sin embargo, México parte con ligera ventaja por la profundidad de su convocatoria, se espera un encuentro parejo, con pocas oportunidades de gol y alta intensidad.

Más allá del resultado, el Panamá vs. México del 22 de enero será una prueba importante en el proceso de preparación rumbo al Mundial 2026.

