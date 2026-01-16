Selección Mexicana: los convocados por Javier Aguirre para los partidos con Panamá y Bolivia

GENERANDO AUDIO...

La Selección Mexicana de futbol anunció a los convocados por Javier Aguirre para los partidos amistosos ante Panamá y Bolivia, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, con la inclusión de jóvenes mediocampistas como Gilberto Mora, del Tijuana, y Obed Vargas, del Seattle Sounders, como protagonistas de la lista.

El llamado fue presentado este jueves por Aguirre, quien optó por una nómina integrada principalmente por futbolistas de la Liga MX, debido a que los encuentros se disputarán fuera del calendario FIFA.

Convocatoria completa de la Selección Mexicana

Porteros

Luis Malagón (América)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos)

Defensas

Richard Ledezma (Guadalajara)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Israel Reyes (América)

Ramón Juárez (América)

Eduardo Águila (Atlético San Luis)

Everardo López (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Guadalajara)

Mediocampistas

Luis Romo (Guadalajara)

Erik Lira (Cruz Azul)

Denzell García (Juárez)

Iker Fimbres (Monterrey)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

Marcel Ruiz (Toluca)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Diego Lainez (Tigres)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Gilberto Mora (Tijuana)

Delanteros

Ángel Sepúlveda (Guadalajara)

Germán Berterame (Monterrey)

Armando González (Guadalajara)

Gilberto Mora suma otro llamado al Tri

Con apenas 17 años, Gilberto Mora continúa consolidándose en la Selección Mexicana de mayores. El mediocampista del Club Tijuana ya debutó con el Tri en 2025 y formó parte del equipo que conquistó la Copa Oro, por lo que este nuevo llamado refuerza su presencia en el proceso rumbo a 2026.

Junto a Mora, también fue convocado Obed Vargas, de 20 años, quien milita en el Seattle Sounders de la MLS y es el único futbolista del extranjero en la lista.

Aguirre apuesta por jóvenes del Mundial Sub 20

Además de Vargas y Mora, el técnico Javier Aguirre incluyó a otros tres futbolistas que participaron en el Mundial Sub 20 de Chile: el defensa Everardo López, del Toluca, y los mediocampistas Iker Fimbres, del Monterrey, y Obed Vargas.

Debido a que los partidos ante Panamá y Bolivia no están dentro de la fecha oficial de FIFA, Aguirre no pudo convocar a sus jugadores que militan en clubes europeos.

Guadalajara lidera la convocatoria

El club Guadalajara es el equipo que más futbolistas aporta a la lista, con ocho jugadores, entre ellos Armando González, de 22 años, quien llega como campeón de goleo de la Liga MX.

También fueron citados cinco jugadores que disputaron el Mundial de Catar 2022: los defensas Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, y los mediocampistas Luis Romo, Carlos Rodríguez y Roberto Alvarado.

México enfrentará a Panamá y Bolivia

El Tri visitará a Panamá el jueves 22 de enero en el estadio Rommel Fernández, y posteriormente jugará ante Bolivia el lunes 25 de enero en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra.

