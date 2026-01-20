Lasse Gaxiola representará a México en esquí alpino en Milano Cortina 2026; hará historia junto a su madre

GENERANDO AUDIO...

Lasse Gaxiola ganó el pase a Milano Cortina 2026. Foto: Comité Olímpico Nacional

Lasse Gaxiola competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en la disciplina de esquí alpino para el equipo de México, junto a su madre, la atleta Sarah Schleper. Se trata de la primera ocasión en la que una dupla de mamá e hijo competirá para el representativo mexicano en unos juegos de este tipo.

De manera oficial, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) anunció este lunes 19 de enero de 2026 que la plaza de esquí alpino fue otorgada a Lasse Gaxiola, a quien felicitó por alcanzar este hecho histórico y asegurar su lugar en la justa olímpica.

¿Quién es Lasse Gaxiola?

De acuerdo con México Ski Team Foundation, Lasse Gaxiola es un esquiador alpino que nació dentro de una familia dedicada a los deportes de nieve. Su madre es Sarah Schleper, mientras que su padre es Federico Gaxiola, entrenador del equipo mexicano de esquí.

El atleta Lasse Gaxiola desde temprana edad se formó en disciplinas de nieve, impulsado por la labor de sus padres. Su proceso de formación lo ha llevado a participar en competencias internacionales como la Carrera Internacional Pinocchio, realizada en Italia.

Durante una temporada completa formó parte del equipo de esquí Seiser Alm, en Italia, y también ha realizado entrenamientos en Chile y en Mount Hood, de acuerdo con México Ski Team Foundation.

Actualmente, Gaxiola se encuentra construyendo su perfil de puntos ante la Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS).

En entrevista con Claro Sports, Carlos Pruneda, subjefe de misión de la delegación mexicana, señaló:

“Lasse terminó mejor ranqueado que Alessandro (Cantele), ya hablé con Sarah, madre de Lasse, y solo estamos esperando que el COM lo haga oficial ante la Federación Internacional, pero ya es mero trámite”. Carlos Pruneda

Gaxiola debutará en una justa olímpica invernal junto a su madre, en un momento considerado simbólico, ya que se prevé la despedida de Sarah Schleper, quien suma siete participaciones en Juegos Olímpicos de Invierno.

