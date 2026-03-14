Polémica en Premier League: árbitro queda atrapado en ritual del Chelsea antes del partido; video se viraliza

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Ritual polémico de Chelsea. Foto: Reuters

Una escena insólita se vivió este 14 de marzo en Stamford Bridge, durante el duelo entre Chelsea y Newcastle correspondiente a la Jornada 30 de la Premier League, cuando los jugadores del equipo londinense realizaron su tradicional reunión motivacional en el círculo central y el árbitro Paul Tierney quedó atrapado dentro del grupo, generando un momento que rápidamente se volvió viral.

El ritual del Chelsea que ya genera polémica en la Premier League

Antes de que el balón empiece a rodar, los futbolistas del Chelsea suelen caminar hacia el círculo central, rodean el balón y forman un círculo cerrado mientras inclinan la cabeza y se abrazan durante unos segundos.

Se trata de una charla motivacional breve, pero llamativa, que ocurre justo en el punto donde debe comenzar el partido. Tras ese momento, el árbitro pita el inicio del encuentro.

Aunque dura apenas unos instantes, el gesto ha comenzado a llamar la atención en la Premier League, donde algunos rivales y aficionados lo interpretan como una forma de marcar presencia en el centro del campo.

El origen del ritual del Chelsea

La costumbre comenzó el 28 de enero, durante un partido del Chelsea ante Napoli en el Estadio Diego Armando Maradona, correspondiente a la fase de grupos de la UEFA Champions League.

En ese encuentro, los londinenses necesitaban ganar para asegurar su pase a los octavos de final. El partido terminó con una remontada 3-2 que les dio el boleto a la siguiente ronda.

Antes del inicio de aquel encuentro, los jugadores se reunieron en el círculo central para darse ánimo. Días después el equipo volvió a ganar, lo que terminó por convertir la escena en una tradición previa a cada partido.

El círculo central como símbolo del ritual

Desde entonces, el Chelsea repite la ceremonia antes de cada mitad del encuentro, siempre en el círculo central, formando un anillo alrededor del balón.

El gesto se interpreta como una mezcla entre motivación interna del equipo y un mensaje simbólico hacia el rival, al ocupar el punto donde inicia el partido.

Sin embargo, la escena no ha sido bien recibida por todos. En semanas recientes, aficionados de equipos contrarios han reaccionado con abucheos cuando los jugadores realizan el ritual.

El momento viral: el árbitro quedó dentro del círculo

El episodio más curioso ocurrió durante el duelo ante Newcastle.

Cuando los futbolistas del Chelsea comenzaron su reunión habitual, el árbitro Paul Tierney caminó hacia el centro para colocar el balón. Sin embargo, no tuvo tiempo de retirarse y quedó rodeado por los jugadores dentro del círculo.

Entre risas y miradas sorprendidas, el árbitro permaneció en medio del grupo por unos segundos, creando una imagen surrealista que rápidamente se volvió uno de los momentos más comentados de la jornada en la Premier League.

Resultado del Chelsea vs Newcastle

Más allá de la escena viral, el partido en Stamford Bridge terminó con victoria para el Newcastle, que se llevó los tres puntos gracias a un gol de Anthony Gordon al minuto 18.

Con este resultado, las “Urracas” alcanzan 42 puntos y se ubican en la novena posición, mientras que el Chelsea permanece en el quinto lugar con 48 unidades, todavía en la pelea por los puestos europeos.

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