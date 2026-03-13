Pumas vs Cruz Azul: fecha, hora y favorito de la IA para el derby capitalino de la Jornada 11

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Pumas recibe a Cruz Azul en el EOU. Foto: Especial

La Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX presenta uno de los partidos más atractivos del calendario con el derby capitalino entrePumas UNAM y Cruz Azul, dos equipos que pelean por mantenerse en la zona alta de la tabla.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario, donde los universitarios buscarán aprovechar su localía para frenar a una Máquina que ha mostrado regularidad durante el torneo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas vs Cruz Azul?

Fecha y hora del Pumas vs. Cruz Azul ¿Cuándo? Sábado 14 de marzo de 2026

Sábado 14 de marzo de 2026 ¿A qué hora? 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México ¿Dónde verlo? Canal 5, TUDN y ViX Premium

Así llega Pumas

El equipo universitario, dirigido por Efraín Juárez, ha tenido un torneo competitivo y busca consolidarse en puestos de liguilla. En casa, Pumas suele hacerse fuerte gracias al apoyo de su afición en Ciudad Universitaria.

En la plantilla destacan futbolistas como el portero Keylor Navas, además de defensores como Nathan Silva y Rubén Duarte, quienes han sido pilares del sistema defensivo. En el ataque, jugadores como Guillermo “Memote” Martínez y Juninho aportan profundidad y capacidad goleadora.

El objetivo de los felinos será aprovechar su localía para sumar tres puntos ante un rival directo en la pelea por los primeros lugares.

Así llega Cruz Azul

Por su parte, el conjunto celeste llega con una campaña sólida en el Clausura 2026 y con aspiraciones claras de pelear por el título. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón ha mostrado equilibrio entre defensa y ataque a lo largo del torneo.

En la portería destaca Andrés Gudiño, quien se ha convertido en el guardián del arco cementero tras la lesión de Kevin Mier el año pasado precisamente en el juego ante Pumas. En el mediocampo sobresalen jugadores como Carlos Rodríguez y Erik Lira, mientras que en ataque elementos como Rodolfo Rotondi y Gabriel Fernández aportan generación ofensiva.

La Máquina buscará llevarse un resultado positivo de Ciudad Universitaria para mantenerse en la pelea por el liderato del torneo.

¿Quién es favorito según la IA?

El análisis de inteligencia artificial que considera estadísticas recientes, rendimiento ofensivo y defensivo, así como el factor de localía, proyecta un duelo muy equilibrado.

Probabilidades estimadas:

Cruz Azul: 38%

Empate: 34%

Pumas: 28%

La IA considera que Cruz Azul tiene una ligera ventaja por la consistencia que ha mostrado en el torneo, aunque la localía de Pumas podría equilibrar el encuentro.

Posible marcador según la IA

Pumas 1-2 Cruz Azul

Alternativa: Empate 1-1

El duelo entre Pumas y Cruz Azul promete ser uno de los encuentros más intensos de la Jornada 11 del Clausura 2026. Con dos equipos que aspiran a mantenerse en la parte alta de la clasificación, el derby capitalino en Ciudad Universitaria podría tener impacto directo en la pelea por la liguilla.

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