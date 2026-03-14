Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026: fecha, hora y dónde verla en vivo

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Todos sobre la clausura de los Juegos Paralimpicos de Invierno. Foto: Claro Sports

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 llegarán a su final este domingo 15 de marzo con la Ceremonia de Clausura, el acto que marcará el cierre oficial de la justa celebrada en Italia tras diez días de intensa actividad deportiva.

El evento se realizará en el Estadio Olímpico de Curling de Cortina d’Ampezzo, escenario elegido para despedir una edición significativa del movimiento paralímpico invernal y que volverá a colocar a la histórica localidad italiana en el centro de la atención internacional.

La ceremonia pondrá fin a unos Juegos que se disputaron del 6 al 15 de marzo, y servirá para homenajear a los para atletas, agradecer a los voluntarios y apagar el pebetero paralímpico, uno de los momentos más simbólicos de la justa. Además, marcará el relevo rumbo a la próxima sede de los Juegos Paralímpicos de Invierno, que se celebrarán en los Alpes franceses en 2030.

Será también una oportunidad para reconocer el esfuerzo de todos los competidores que formaron parte de esta edición, después de varios días de pruebas sobre nieve y hielo en distintas sedes italianas. Tradicionalmente, la clausura representa un momento emotivo dentro del calendario paralímpico, ya que simboliza la despedida oficial de una competencia que reúne a los mejores exponentes del deporte adaptado.

El escenario elegido para el cierre también conecta con la historia del olimpismo y paralimpismo en Italia. Cortina d’Ampezzo, una de las sedes principales de Milano Cortina 2026, vuelve a tener un papel protagónico con una ceremonia que combinará protocolo, emoción y espectáculo.

Además del apagado del pebetero y el arriado de la bandera paralímpica con los Agitos, la ceremonia ofrecerá un espectáculo con música, arte y elementos culturales italianos, pensado para despedir con fuerza la edición de Milano Cortina 2026. Tanto los asistentes en el estadio como quienes sigan la transmisión desde casa podrán acompañar el último gran acto de estos Juegos Paralímpicos de Invierno.

¿Cuándo y dónde es la Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026?

La Ceremonia de Clausura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se llevará a cabo este domingo 15 de marzo en el Estadio Olímpico de Curling de Cortina d’Ampezzo.

De acuerdo con la organización, el evento está programado para iniciar a las 20:30 horas en Italia, lo que corresponde a las 13:30 horas del centro de México.

¿Quién transmite en vivo la Ceremonia de Clausura de Milano Cortina 2026 y dónde verla?

La ceremonia podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, que contará con la cobertura del cierre de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

La transmisión estará disponible en el sitio web de Claro Sports, su canal de YouTube y en la plataforma de Claro Video.

¿De esta forma, los aficionados podrán seguir el apagado del pebetero paralímpico y la despedida oficial de Milano Cortina 2026, en el acto que pondrá punto final a una edición más de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

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