América Femenil se une a la Queens League Mexico y hace historia como el primer club profesional en la liga

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América Femenil se une a la Queens League Mexico. Foto: AFP

El Club América Femenil anunció su incorporación oficial a la Queens League Mexico, un movimiento que marca un momento histórico al convertirse en el primer club profesional de futbol en formar parte del universo Queens League, debutarán este sábado 14 de marzo.

De acuerdo con un comunicado del equipo, la decisión representa un nuevo puente entre el futbol tradicional y los formatos innovadores de entretenimiento deportivo que han ganado popularidad en el mundo digital.

La llegada de la institución azulcrema refuerza el crecimiento de la liga y el interés que ha generado este modelo de competencia, inspirado en la Kings League creada por Gerard Piqué. Con su estructura deportiva, trayectoria y base de aficionados, el América amplía el alcance del torneo y fortalece el posicionamiento del futbol femenil dentro de nuevas plataformas de entretenimiento.

De acuerdo con Miguel Layún, presidente de la Queens League México, la incorporación del club representa un paso clave para la consolidación del proyecto. El exfutbolista destacó que la confianza de una institución histórica confirma que la liga está construyendo una plataforma sólida, innovadora y con impacto en el desarrollo del futbol femenil.

Desde la directiva del equipo, la visión también apunta a expandir su presencia en nuevos espacios deportivos, Claudia Carrión, directora corporativa de América Femenil, señaló que integrarse a la Queens League México representa una oportunidad estratégica para seguir impulsando el crecimiento del futbol femenil y conectar con nuevas generaciones de aficionados americanistas a través de formatos innovadores dentro de la industria del entretenimiento deportivo.

América debutará en la Queens League México

El debut del representativo del América en la competencia está programado para el 14 de marzo a las 19:00 horas, cuando enfrente al equipo de Las Aliens FC en el Domo de la Queens League. Los boletos para asistir al encuentro están disponibles en fanki.com.mx.

Para quienes no puedan acudir al recinto, los partidos también podrán seguirse mediante transmisiones en Disney+ y en las plataformas digitales de la liga, incluyendo YouTube, Twitch, Kick, TikTok y X.

Un nuevo modelo para el futbol femenil

La Queens League México forma parte de un fenómeno global que busca transformar la manera de consumir futbol, con un formato de futbol 7, reglas innovadoras y equipos presididos por streamers y creadores de contenido, el torneo mezcla deporte, espectáculo y cultura digital.

Este modelo ha logrado atraer a audiencias jóvenes y expandir el alcance del futbol a nuevas comunidades en línea, con la incorporación del Club América, la liga suma un aliado estratégico que refuerza la tendencia de colaboración entre clubes tradicionales y ligas que apuestan por formatos híbridos entre deporte y entretenimiento.

La participación del América abre una nueva etapa para el futbol femenil en la región, marcada por la innovación, la conexión con audiencias digitales y la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento dentro y fuera de la cancha.

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