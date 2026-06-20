Agenda completa del Mundial para este domingo 21 de junio: horarios para ver a España, Uruguay y más

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La agenda mundialista de este domingo 21 de junio. Foto: Claro Sports

El Mundial 2026 ya tiene a sus preferidos y ya hay varios equipos que han jugado al menos dos encuentros dejando ver los posibles ganadores que pasaran a los dieciseisavos en el torneo, ahora corresponde al Grupo H y el G, en los que resaltan España, Uruguay, Bélgica, Arabia Saudita, Irán, entre otros.

Las actividades de este domingo incluyen cuatro partidos que arrancarán a partir de las 10:00 horas, tiempo del centro de México. Sigue toda la información del torneo en Claro Sports.

Todos los partidos del Mundial de este domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita

Bélgica vs. Irán

Uruguay vs. Islas de Cabo Verde

Nueva Zelanda vs. Egipto

Los partidos de esta jornada serán en Atlanta, Los Ángeles, Miami y Vancouver, sin encuentros en México.

Hora y lugar de los partidos del Mundial de este domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita

“La Roja” tendrá su segundo partido mundialista este domingo, donde se espera más garra al ser uno de los favoritos para llegar a la final.

Su primer encuentro quedó empatado con Islas de Cabo Verde, lo que le generó tan solo un punto a su favor al igual que todos los equipos en su grupo.

Por su parte, Arabia Saudita se encuentra en igualdad de condiciones, pues quedó empatada 1-1 contra Uruguay. Ambas escuadras se espera que desplieguen una estrategia más agresiva para ganar puntos.

Fecha y hora de España vs. Arabia Saudita

¿Cuándo? Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 ¿A qué hora? 10:00 horas

10:00 horas ¿En dónde? Estadio Atlanta

Bélgica vs. Irán

“Los Diablos rojos” tuvieron un inicio discreto en este mundial, pues se quedaron en un empate 1-1 con Egipto.

El “Team Melli” forma parte de uno de los grupos donde todos han empatado, aunque su primer juego contra Nueva Zelanda quedó 2-2, lo que lo diferencia de otros equipos al tener más goles a su favor.

Si uno de los dos equipos quiere avanzar tendrá que encontrar su primera victoria en el terreno de juego.

Fecha y hora de Bélgica vs. Irán

¿Cuándo? Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 ¿A qué hora? 13:00 horas

13:00 horas ¿En dónde? Estadio Los Ángeles

Uruguay vs. Islas de Cabo Verde

La escuadra “Charrúa” sufrió en su encuentro contra Arabia Saudita a pesar de que empató con un gol, estuvo desde el minuto 40 perdiendo con el equipo de “Los Verdes”.

Aunque Islas de Cabo Verde también cuentan con tan solo un punto, la historia es diferente, pues es una pequeña nación que apenas debutó en un Mundial.

Su arquero Vozinha, se volvió famoso por sus grandes atajadas a sus 40 años contra la “Furia roja” el pasado 15 de junio.

Fecha y hora de Uruguay vs. Islas de Cabo Verde

¿Cuándo? Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 ¿A qué hora? 16:00 horas

16:00 horas ¿En dónde? Estadio Miami

Nueva Zelanda vs. Egipto

La formación de Oceanía sumó un punto a su cuenta en su debut luego del encontronazo con Irán donde hubo dos goles en cada bando.

Se espera mayor presencia de sus grandes figuras como Chris Wood y Marko Stamenic, que buscarán liderar el grupo en este encuentro.

“Los Faraones” han sido parte de las sorpresas en este Mundial 2026, pues empataron 1-1 contra Bélgica, demostrando el potencial de los equipos africanos que poca atención han recibido en los últimos años.

Fecha y hora de Nueva Zelanda vs. Egipto

¿Cuándo? Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 ¿A qué hora? 19:00 horas

19:00 horas ¿En dónde? Estadio BC Place Vancouver

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