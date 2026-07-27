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El Gobierno de Puebla asegura que impulsa el deporte para reconstruir el tejido social, como lo instruye la estrategia nacional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ser sede del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026.

Será en esta entidad que México enfrentará sus próximos juegos el 27 de julio frente a Costa Rica y el 30 de julio contra Guatemala.

Puebla es sede del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026

Con la presencia de 3 mil 700 aficionados, el estado de Puebla se consolida como epicentro del deporte nacional e internacional al ser sede del Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, que se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en el dos veces mundialista Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Olímpico Universitario BUAP.

Al respecto, indican que la realización de esta justa continental en territorio poblano es resultado de la visión del gobernador Alejandro Armenta Mier, quien ha impulsado que la entidad sea sede de eventos deportivos de talla mundial, que generen derrama económica, proyección internacional y oportunidades para los jóvenes.

Como parte de la política de inclusión, la Secretaría de Deporte y Juventud que encabeza Gaby “La Bonita” Sánchez, promueve el deporte y fomenta la activación física entre niñas, niños y jóvenes al acercar experiencias a las familias poblanas que asisten por primera vez a un partido internacional.

Estado se vuelve el epicentro del deporte. Foto: Gobierno de Puebla.

Selección Mexicana Sub-20 debuta con victoria en Puebla

En el encuentro inaugural, la Selección Mexicana Sub-20 debutó con una victoria contundente de 3-0 ante Antigua y Barbuda, resultado que le permite sumar sus primeros tres puntos y ubicarse como líder del Grupo B. Este torneo otorga cuatro boletos al Mundial Sub-20 2027 y un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El Premundial Sub-20 continuará en Puebla con los partidos de Fase de Grupos y Cuartos de Final, lo que reafirma, aseguran, el compromiso del Gobierno del estado de impulsar eventos de alto nivel y de abrirle las puertas del deporte a quien más lo necesita.

México enfrentará sus próximos juegos en la entidad el 27 de julio frente a Costa Rica y el 30 de julio contra Guatemala.

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