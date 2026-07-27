Cruz Azul se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi: ¿cuándo y dónde?

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Cruz Azul enfrentará al Inter Miami el miércoles 16 de septiembre en la Campeones Cup, tras ganar el título de ‘Campeón de Campeones’ este sábado 25 de julio frente al Toluca.

Esta será la segunda ocasión en la que el cuadro cementero dispute esta competencia, pues la primera fue en 2021, cuando perdió 2-0 frente al Columbus Crew.

¿Cuándo y dónde será el partido de Cruz Azul vs. Inter Miami?

Cruz Azul se coronó campeón en Ciudad Universitaria al derrotar a Pumas en el mes de mayo, previo al inicio del Mundial 2026, mientras que Toluca hizo lo propio en diciembre de 2025 al vencer a Tigres en tanda de penales.

Por esto, tanto La Máquina como los Diablos se enfrentaron este sábado 25 de julio por el trofeo de Campeón de Campeones, el cual ganó la escuadra azul con un marcador de 3-1.

Ahora los Celestes se medirán al Inter Miami de Lionel Messi en la Campeones Cup, torneo que enfrenta al campeón de la Liga MX contra el campeón de la MLS.

Este partido se disputará el miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium, ubicado en el complejo Miami Freedom Park.

Sobre las entradas, el Inter Miami CF informó que sus abonados tendrán acceso preferente, mientras que los boletos para el público en general estarán disponibles a partir del viernes 14 de agosto.

Cabe mencionar que, de momento, no se conoce el horario del partido ni tampoco se ha informado sobre el costo de los boletos.

¿Cómo llegan Inter Miami y Cruz Azul al ‘Campeones cup’?

Cruz Azul llegará al encuentro como el vigente campeón del futbol mexicano, con un plantel que lo coloca como uno de los favoritos para levantar el título nuevamente, mientras que Joel Huiqui buscará seguir incrementando su palmarés.

Cabe mencionar que este trofeo ha sido ganado en cuatro ocasiones por equipos de la Liga MX, mientras que la MLS suma tres títulos.

Campeones de la Campeones Cup

2018: Tigres UANL

2019: Atlanta United FC

2021: Columbus Crew

2022: New York City FC

2023: Tigres UANL

2024: Club América

2025: Toluca FC

Por su parte, el Inter Miami cuenta con el astro argentino Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, además de grandes figuras del balompié como Luis Suárez y Casemiro.

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