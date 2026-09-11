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Pumas ruge en CU y logra la victoria ante León

| 23:18 | Daniela Galindo Rodríguez | Claro Sports
Pumas ruge en CU y logra la victoria ante León
Pumas firma la victoria ante León | Imago 7

Pumas volvió a ganar en el Apertura 2026. Los universitarios derrotaron 3-1 a León en un partido pospuesto de la jornada 7, para firmar su primera victoria desde la jornada 3 de la Liga MX..

El encuentro comenzó con oportunidades para ambos equipos. León avisó primero con remates de Jordi Cortizo e Ismael Díaz, mientras Pumas respondió con Luciano Herrera y Cristian Calderón, quien tuvo que abandonar el campo por una lesión antes de llegar a la media hora. Las alarmas se prendieron en Ciudad Universitaria, cuando Chicote Calderón salió lesionado de la pierna, dejando su lugar por Angel Azuaje. LEE LA CRÓNICA COMPLETA AQUÍ

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