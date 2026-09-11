Edson Álvarez niega estar involucrado con un secuestro: “las acusaciones serias se sostienen con pruebas”

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Edson Álvarez rompe el silencio Foto: AFP

Edson Álvarez se pronunció públicamente negando su relación con una denuncia realizada por el productor audiovisual José López Ordóñez sobre un conflicto financiero que derivó en un supuesto secuestro.

El futbolista y seleccionado nacional emitió un comunicado a través de sus redes, retomado por Claro Sports, donde rechazó las declaraciones sobre su participación o conocimiento de los hechos.

“Rechazo categóricamente cualquier señalamiento o intento de vincular mi nombre con hechos, conflictos o conductas que me son completamente ajenos”, puntualizó el futbolista.

🗣️ ¡EDSON ÁLVAREZ RECHAZA CUALQUIER VÍNCULO!



El Machín negó participación o conocimiento del supuesto secuestro denunciado por el productor Juan José López Ordóñez, quien lo relacionó con una disputa económica e inmobiliaria que involucra al entorno de su expareja.

📄 Álvarez… pic.twitter.com/LVpHgogReC — Claro Sports (@ClaroSports) September 10, 2026

Reconoció que su nombre se ha utilizado en estos meses para poder tener exposición mediática sobre una situación a la que es ajeno, puntualizando que, si existen señalamientos, estos deben presentarse ante las autoridades.

“Las acusaciones serias se sostienen con pruebas ante las instancias correspondientes, no mediante declaraciones en medios cuyo contenido privilegia el morbo y la exposición mediática por encima del rigor y la verdad”, indicó.

También aprovechó para explicar que analiza con su equipo legal cuál será la manera en la que procederán ante esta situación.

“No permitiré que mi nombre sea utilizado para alimentar conflictos entre terceros ni para obtener exposición mediática”, puntualizando que: “No me corresponde confirmar, desmentir ni opinar sobre lo que se diga de terceras personas, pero sí me corresponde dejar claro que yo no tengo nada que ver con los hechos que se están publicando” señala en el publicado.

¿Qué acusación niega Edson Álvarez?

La polémica en la que se está viendo involucrado el futbolista Edson Álvarez surge a partir de unas declaraciones realizadas por el productor audiovisual Juan José López Ordóñez.

Según sus declaraciones al medio TV Notas, trabajó con el futbolista del West Ham durante un documental sobre la trayectoria donde, posteriormente, denunció un conflicto financiero e inmobiliario que derivó en un supuesto secuestro.

“Fue el 3 de noviembre de 2024. Reclamé un bien inmueble que le facilité a Jonathan (suegro). Se hizo copropietario sin inversión de un inmueble mío en la colonia San Rafael, con un valor de 30 millones de pesos. Jonathan me invitó a una notaría y pidió un préstamo simulado. Posteriormente, para evadir el compromiso tanto de Edson Álvarez (3.5 millones) como de mis bienes, ¡me mandan secuestrar!”, aseguró el productor.

López Ordóñez aseguró que el futbolista era consciente de que se llevaría a cabo su privación de la libertad, de la que pudo escapar:“Me enteré por gente que nos conocía y, además, los secuestradores me lo dijeron. Logré liberarme porque ellos hicieron una parada previa”.

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