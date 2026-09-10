Rayados vs Tigres: fecha, hora y favorito para el Clásico Regio de la Liga MX

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Rayados vs Tigres, juego de la jornada 8 Foto: Cuartoscuro

El clásico regio entre Monterrey y Tigres se jugará este 12 de septiembre como parte de la jornada 8 de la Liga MX.

Ambos equipos llegan en situaciones complicadas, pues los Rayados recientemente perdieron la final de la Leagues Cup frente a Toluca, mientras que Tigres se encuentra en un momento de reestructuración y buscando escalar lugares en la tabla de posiciones.

¿A qué hora se juega el Monterrey vs Tigres?

El conjunto de los Rayados se medirá a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León este 12 de septiembre a las 19:10 horas en el Estadio BBVA, también conocido como el “Gigante de Acero”.

Por su parte, el clima para este partido cuenta con una probabilidad de lluvia del 0%, mientras que habrá vientos de 8 km/h y una temperatura estimada de 31 grados.

Fecha y hora de Monterrey vs Tigres ¿Cuándo? Sábado 12 de septiembre

Sábado 12 de septiembre ¿A qué hora? 19:10

19:10 ¿En dónde? Estadio BBVA

Estadio BBVA ¿Dónde verlo? TUDN

Monterrey llega como subcampeón

El conjunto de los Rayados de Monterrey sigue buscando su mejor versión futbolística de la mano del técnico argentino Matías Almeyda.

Recientemente perdieron la final de la Leagues Cup frente al cuadro de Toluca y en la liga se mantienen fuera de los puestos de liguilla, donde acumulan solo tres partidos ganados.

Actualmente se encuentran en la posición 10 de la tabla, aunque aún cuentan con un partido pendiente de la jornada anterior, el cual se pospuso por el partido de la Leagues Cup.

Por esta razón, el Clásico Regio será una oportunidad para que Monterrey pueda regresar a la senda del triunfo y mejorar su posición dentro de la tabla.

Tigres en reestructuración

El conjunto felino se encuentra en búsqueda de su estilo de juego, ahora de la mano de Víctor Manuel Vucetich.

Asimismo, llegan al clásico con la incorporación de Guillermo Martínez, el delantero de Pumas que llega al conjunto universitario para sumar goles y fortalecer el ataque.

Al momento se encuentran en la posición número 15, con un juego ganado en lo que va del torneo, por lo que buscarán aprovechar el Clásico Regio para comenzar a mejorar sus resultados.

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