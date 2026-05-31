¿Quién es Chad Gable? Luchador que dio vida a “Original El Grande Americano”?

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El estadounidense se volvió un némesis en AAA. Foto: WWE

Chad Gable fue revelado como el hombre detrás del luchador Original El Grande Americano en WWE y AAA, tras su derrota en la lucha de ayer, 30 de mayo, donde fue desemascado por su contra parte El Grande Americano. Ante la derrota, el deportista tuvo que mostrar su rostro frente al público, confirmando semanas de especulación entre los aficionados.

La revelación colocó nuevamente a Gable en el centro de la atención por su papel dentro de esta narrativa, donde fungió como villano.

¿Quién es Chad Gable?

Chad Gable es un exluchador olímpico, nacido en 1986 y originario de Minnesota, Estados Unidos, reconocido por su estilo técnico y su formación en lucha libre amateur. Representó a su país en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tras consolidarse como campeón estatal en la escuela secundaria y destacar a nivel universitario.

Después de su etapa olímpica, Gable firmó con WWE e inició su desarrollo en el Performance Center. Su ascenso comenzó en NXT, donde formó equipo con Jason Jordan bajo el nombre de American Alpha. Juntos se consolidaron como una de las parejas más dominantes de la marca, ganando el Campeonato de Parejas de NXT y posteriormente el de SmackDown.

Con el paso del tiempo, Gable tuvo distintas etapas dentro de WWE, incluyendo equipos con Shelton Benjamin y Bobby Roode, además de una carrera individual en la que llegó a la final del torneo King of the Ring en 2019. También lideró la facción Alpha Academy y más tarde se integró a American Made junto a The Creed Brothers e Ivy Nile.

Su versatilidad lo convirtieron en una pieza recurrente dentro de la programación de WWE, lo que ayudó a mantener el misterio alrededor de su participación en historias enmascaradas como la de El Grande Americano.

Chad Gable fue desenmascarado como Original El Grande Americano tras perder una lucha

La lucha entre El Grande Americano y el Original El Grande Americano fue el evento estelar de la función Noche de los Grandes de AAA, celebrada el 30 de mayo en la Arena Monterrey, donde se definió una de las rivalidades más importantes recientes entre AAA y WWE.

El combate, estipulado como máscara contra máscara, comenzó con intensidad desde los primeros segundos, con ambos luchadores atacándose incluso antes de la campana oficial. De acuerdo con el desarrollo del encuentro, la lucha estuvo marcada por el uso de objetos, intervenciones externas y momentos de alto impacto que elevaron la tensión en la Arena Monterrey.

En los momentos finales, la rivalidad llegó a su punto máximo cuando tras casi 45 minutos de lucha, Grande Americano logró imponerse y ganar la lucha. El combate cerró según usuarios, con un fuerte componente emocional, pues Chad reconoció su identidad y marcó el final de la historia del personaje dentro de esta rivalidad.

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