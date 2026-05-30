Visas de Irán para el Mundial 2026 siguen en proceso; EE. UU. evita garantizar el ingreso del equipo

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Christopher Teal, cónsul en Tijuana, evitó dar una fecha. Foto: Alberto Elenes

Las visas para la Selección Nacional de Irán continúan en proceso y, hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha confirmado si serán autorizadas para todos los integrantes de la delegación o solo para una parte del equipo.

Así lo señaló el cónsul de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, al ser cuestionado sobre el estatus migratorio del conjunto iraní, que tiene previsto concentrarse en esta ciudad fronteriza rumbo al Mundial 2026.

El diplomático evitó hablar de probabilidades o establecer una fecha para la entrega de los documentos, y se limitó a señalar que el trámite sigue vigente.

“Están en proceso de esa parte, entonces no tengo más noticias para decir, aunque sí están en proceso”. Christopher Teal, cónsul de Estados Unidos en Tijuana

Autoridades coordinan logística para la llegada de la Selección de Irán a EE.UU.

Más allá del proceso de visas, Teal confirmó que ya sostuvo reuniones con autoridades federales, estatales y locales de Baja California, así como con personal de seguridad de FIFA, para revisar los protocolos relacionados con la estancia de la selección iraní en Tijuana.

La coordinación, explicó, también contempla comunicación con personal del hospedaje, aeropuerto, frontera, CBP y Patrulla Fronteriza, con el objetivo de mantener un flujo constante de información entre las autoridades involucradas.

De acuerdo con el cónsul, la logística de traslados y cruces corresponderá directamente a FIFA, que deberá coordinarse con cada selección y con autoridades estadounidenses, especialmente considerando que el primer partido de Irán será en Los Ángeles.

Teal reconoció que el conflicto en Medio Oriente genera preocupación, pero sostuvo que el reto para las autoridades será mantener la vigilancia y la seguridad en la frontera durante el desarrollo del torneo.

“Obviamente, dado al conflicto en el Medio Oriente, hay mucha preocupación. Por eso me dio mucho gusto tener reuniones con autoridades federales, estatal, local aquí de Baja California que ya tienen su plan de seguridad. También tuve una reunión con la gente de FIFA de seguridad. Estamos platicando con el hotel, gente del aeropuerto, gente de la frontera, de CBP, Patrulla Fronteriza, para que todos estemos en sintonía y todos estamos comunicando la información. Y al final de cuentas, todos queremos una copa exitosa”.

Christopher Teal, cónsul de Estados Unidos en Tijuana

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