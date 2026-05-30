¿Viajarás por el Mundial 2026? Profeco revela cómo evitar fraudes con agencias de viajes

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El objetivo es evitar fraudes. Foto: AFP/Archivo

Ya estamos a unos días del arranque del Mundial 2026, torneo que se disputará en tres países y distintas ciudades, por lo que miles de personas, seguramente viajarán a las sedes.

Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhortó a las personas que se trasladen y que contraten los servicios de agencias de viajes a que realicen un consumo informado, razonado y seguro.

¿Cómo verificar si una agencia de viajes es confiable?

La dependencia advirtió que suelen aparecer empresas que ofrecen paquetes turísticos muy económicos a través de internet y redes sociales, pero que no siempre cuentan con las garantías necesarias para proteger a los consumidores.

Por ello, recomendó verificar primero que la agencia tenga un domicilio físico y medios de contacto reales.

Además, sugirió confirmar que esté inscrita en el Registro Nacional de Turismo, una herramienta que permite conocer si el proveedor opera de manera formal.

Antes de contratar, también es posible consultar el Buró Comercial para conocer si existen quejas o denuncias por parte de otros consumidores.

Otro aspecto importante consiste en verificar si la agencia tiene registrado su contrato de adhesión ante Profeco, mecanismo que brinda mayor certeza sobre la legalidad de sus operaciones.

Revisa qué incluye el paquete antes de pagar

La Procuraduría recordó que toda agencia de viajes debe informar claramente los servicios incluidos en el paquete turístico.

Entre los datos que debe proporcionar destacan las características de cada servicio, modalidades de prestación, tiempo de duración, precio total y las circunstancias ajenas al proveedor que podrían modificar el viaje.

Asimismo, debe informar las condiciones de cancelación establecidas por los prestadores finales de los servicios contratados.

Profeco recomendó revisar cuidadosamente toda esta información antes de realizar cualquier pago o firmar documentación.

Exige contrato y comprobantes de pago

Una vez concretada la contratación, los consumidores deben recibir una copia del contrato celebrado con la agencia de viajes.

Este documento debe incluir sello o membrete de la empresa, datos de identificación, descripción detallada de los servicios contratados, términos y condiciones, procedimientos para cancelaciones y condiciones de pago.

También debe especificar los tipos de alojamiento incluidos, anticipos, políticas de reembolso y, en su caso, información relacionada con boletos de avión, autobús o tren.

Si el paquete contempla renta de vehículos, barcos o cruceros, estos servicios también deben aparecer claramente señalados en el contrato.

La Procuraduría recomendó leer cada cláusula con detenimiento y prestar especial atención a las letras pequeñas antes de firmar cualquier documento.

¿Qué pasa si la agencia incumple?

Si los servicios contratados no se proporcionan conforme a lo pactado, la agencia de viajes debe ayudar a las personas afectadas a resolver la situación.

En caso de una emergencia, también debe garantizar el traslado de regreso o brindar el apoyo necesario para atender el problema.

Además, tiene la obligación de colaborar con los consumidores para reclamar ante el prestador final las indemnizaciones que correspondan conforme a la ley.

Si viajarás a Estados Unidos o Canadá por el Mundial 2026

Para quienes planean asistir a partidos del Mundial en Estados Unidos o Canadá, Profeco recordó que existen consideraciones adicionales.

Cuando el contrato se celebre en México para prestar servicios en el extranjero, la agencia debe informar que el tipo de cambio aplicable será el vigente al momento de efectuar el pago.

Asimismo, las agencias tienen la obligación de demostrar que enviaron los fondos correspondientes a los proveedores internacionales, mientras que los viajeros deben conservar evidencia de los pagos realizados.

También señaló que, cuando una agencia contrata servicios en el extranjero para comercializarlos en México, deberá gestionar los trámites de reembolso en caso de incumplimiento o apoyar al consumidor en las acciones legales que correspondan.

Precauciones al contratar paquetes por internet

La instancia recomendó contratar servicios turísticos únicamente en sitios oficiales y verificar que no se trate de páginas falsas.

Entre las medidas sugeridas se encuentran revisar que el portal cuente con protocolo de seguridad, que muestre un domicilio en México, incluya aviso de privacidad y detalle las condiciones de cancelación.

También aconsejó verificar que la página no redirija constantemente a otros sitios o redes sociales y consultar opiniones de otros usuarios antes de concretar una compra.

Desconfía de ofertas demasiado baratas

Profeco pidió a los consumidores sospechar de promociones que parezcan irreales. Si un paquete vacacional presenta un costo significativamente menor al promedio del mercado, especialmente cuando se promociona en redes sociales, podría tratarse de una posible estafa.

Como medida de protección, recomendó conservar todos los comprobantes relacionados con la contratación del viaje.

Entre ellos destacan correos electrónicos de confirmación, recibos de pago, boletos de transporte y capturas de pantalla de las promociones originales.

Estos documentos pueden resultar fundamentales para realizar aclaraciones, reclamaciones o denuncias posteriores.

¿Dónde presentar una queja o denuncia?

Los consumidores pueden solicitar orientación o presentar denuncias a través del Teléfono del Consumidor en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722.

También pueden comunicarse mediante las cuentas oficiales de Profeco en redes sociales o a través de los correos electrónicos habilitados por la dependencia para recibir reportes y brindar asesoría.

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