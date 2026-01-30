¡Quieren la octava! Pumas anuncia a Uriel Antuna como fichaje

GENERANDO AUDIO...

Pumas anuncia a Uriel Antuna como nuevo jugador auriazul. Foto: Getty

La noche de este jueves 29 de enero, a través de sus redes sociales, los Pumas de la UNAM oficializaron la llegada de Uriel Antuna como su refuerzo en ataque para este Clausura 2026.

Luego de un paso sumamente discreto con los Tigres de la UANL, Uriel Antuna regresa a la Ciudad de México, ahora para vestir los colores auriazules. Con los Pumas, el delantero mexicano de 28 años tendrá una nueva oportunidad para recuperar su nivel.

Uriel Antuna ya vivió su primer entrenamiento con los Pumas

Como los Pumas lo anunciaron en su cuenta de X, Uriel Antuna ya conoció las instalaciones de Cantera, donde firmó contrato. Además, el atacante ya vivió su primer entrenamiento bajo las órdenes de Efraín Juárez y su cuerpo técnico.

Antuna usará el #21 y podría debutar este fin de semana

Como se ve en la página de la Liga BBVA MX, Uriel Antuna ya está registrado con el plantel de los Pumas de la UNAM, luciendo con el dorsal #21.

De esta manera, Antuna podría ver sus primeros minutos como jugador de los Pumas este mismo viernes 30 de enero, cuando los auriazules enfrenten al Club Santos Laguna en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Dicho enfrentamiento se jugará en punto de las 21 horas.

Luego de tres jornadas, los Pumas no conocen la derrota, tras haber conseguido una victoria y dos empates. Con cinco puntos obtenidos al momento, ocupan la séptima posición del Clausura 2025, por lo que una victoria ante Santos podría impulsarlos de forma importante a los primeros lugares de la clasificación.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.