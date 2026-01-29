Checo Pérez queda a 4 segundos de Mercedes en ensayos de Barcelona

GENERANDO AUDIO...

Checo Pérez quedó a cuatro segundos de Mercedes. Foto: Getty

Sergio “Checo” Pérez, piloto mexicano de la escudería Cadillac, quedó a cuatro segundos de Mercedes, específicamente del coche de Kimi Antonelli, en los ensayos de pretemporada que se llevan a cabo en el circuito de Barcelona, España.

La escudería alemana registró un tiempo de 1:17.081, esto por parte de su conductor italiano, quien incluso tuvo un test de hasta 90 vueltas, según la información que el equipo compartió.

Mercedes dio ese anuncio oficial a través de sus redes sociales, al tiempo que Cadillac no emitió algún resultado sobre sus ensayos. Versiones extraoficiales destacaron que Checo Pérez quedó a cuatro segundos de Mercedes, al cronometrar su mejor vuelta en 1:21.349.

¿Por qué 4 segundos es mucha diferencia en la Formula 1?

En clasificación, estar cuatro segundos detrás el mejor tiempo equivale a salir en las últimas posiciones de la parrilla de salida, lo que hace que la carrera se vuelva complicada al tener a casi todos los autos por delante.

Esta diferencia de tiempo también es un reflejo del trabajo que aún debe realizarse, pues ese lapso puede ir incrementado vuelta a vuelta durante un Gran Premio.

Cadillac presenta el nomex de Checo Pérez y Valtteri Bottas

Cadillac presentó el Nomex que llevarán Checo Pérez y Valtteri Bottas para la temporada 2026. Se trata de un traje de competición que combina un negro elegante con detalles en blanco. Una vestimenta que combina estilo y funcionalidad.

Además de la estética, esta vestimenta cumple con todas las exigencias de seguridad de la FIA, garantizando la protección, comodidad y rendimiento que requieren los pilotos en un deporte de alta exigencia física y técnica.

¿Cuándo comienza la temporada de Fórmula 1 2026?

La temporada 2026 de la F1 comenzará del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, en el circuito de Melbourne. A partir de ahí, el campeonato recorrerá cinco continentes hasta cerrar del 4 al 6 de diciembre con el Gran Premio de Abu Dhabi.

Este calendario marca el inicio de una nueva era para la categoría, con nuevas regulaciones aerodinámicas y de unidades de potencia, además del ingreso de fabricantes como Audi y Cadillac.

El Gran Premio de la Ciudad de México está programado para celebrarse del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento