¡Anótalo! Revelan recorrido del trofeo de la FIFA por México: fechas oficiales y ciudades

GENERANDO AUDIO...

Alistan recorrido del trofeo de la FIFA por México. Foto: CUARTOSCURO

El Trophy Tour realiza su gira por el mundo y ya se tiene programado el recorrido del trofeo de la FIFA por México. El prestigioso galardón estará en 10 ciudades entre febrero y junio, con intervalos entre cada destino.

El trofeo mundialista llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el próximo 26 de febrero, y de ahí comenzará a delinearse el camino que tendrá para ser admirado por los fanáticos del futbol en el país.

Recorrido del trofeo de la FIFA por México

El gobierno de la CDMX anunció que el recorrido del trofeo de la FIFA por México comenzará en Guadalajara y ahí permanecerá del 26 al 2 de marzo. Después, la copa se expondrá en León del 4 al 5 de marzo, pasará por Veracruz del 6 al 7 de marzo, por Chihuahua del 9 al 10 de marzo, en Querétaro el 11 y 12 de marzo, en Monterrey el 14 y 16 de marzo, Puebla el 18 y 19 de marzo, Chichén Itzá el día 20 de marzo y Mérida el 21 y 22 de marzo.

El trofeo viajará posteriormente al resto de Norteamérica, pero finalmente vendrá de nueva cuenta para estar del 5 al 8 de junio en la CDMX, donde se estima que más de 200 mil mexicanas y mexicanos puedan visitarlo y tomarse una fotografía.

“La ciudad aprovecha la coyuntura del mundial para fortalecer su infraestructura, tenemos muchas obras que quedarán para siempre, que no es para el mundial, es para beneficio de la ciudad; pero el mundial hace que esto se mueva más rápido”. Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX

Trofeo del Mundial 2026 en la CDMX

Clara Brugada dijo que la copa será exhibida totalmente gratis en la Utopía de la Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, para que la experiencia mundialista sea accesible para todas y todos los habitantes de la capital.

La mandataria local añadió que el trofeo mundialista mide 36.8 centímetros y pesa poco más de 6 kilos, de los cuales 4 kilos son de oro puro, así lo reveló durante un evento realizado en la explanada del Monumento a la Revolución, en la capital del país.

El recorrido del trofeo de la FIFA por México forma parte de la agenda a nivel mundial, donde esta copa contempla 75 paradas a lo largo de 150 días.

Repechaje en Guadalajara y Monterrey

Gabriela Cuevas, representante del gobierno federal para la Copa Mundial FIFA 2026, aseguró que prácticamente la fiesta mundialista ya empezó, pues en menos de dos meses se realizarán los partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey.

El jueves 26 de marzo, la capital de Jalisco organizará el camino de play-off 1 con Nueva Caledonia, Jamaica y Congo DR. El mismo día, pero en la capital de Nuevo León, se llevará a cabo el camino de play-off 2 que involucra a Bolivia, Surinam e Irak

Nueva Celadonia vs. Jamaica (en Guadalajara), el vencedor va contra Congo DR.

(en Guadalajara), el vencedor va contra Congo DR. Bolivia vs. Suriname (en Monterrey), el vencedor va contra Irak.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento