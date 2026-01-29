Julián Quiñones supera a Cristiano Ronaldo en goles de la Liga Profesional Saudí

GENERANDO AUDIO...

Julián Quiñones superó a Cristiano Ronaldo. Foto: AFP

El delantero Julián Quiñones superó a Cristiano Ronaldo en goles dentro de la Liga Profesional Suadí. El colombiano, naturalizado mexicano sumó 17 dianas en 18 partidos disputados con Al Qadisiya. Mientras que el astro portugués, CR7, que quedó en 16 tantos.

Con esto, el futbolista (que también ha jugado con la selección mexicana) se ubicó como sublíder de la tabla de goleo, donde Ivan Toney del club Al Ahli lleva 18 anotaciones, solo una por encima del exjugador de las “Águilas” del América.

Estadísticas de Julián Quiñones y Al Qadisiya en Arabia Saudita

El atacante ha jugado 15 de los 18 partidos disputados hasta el momento en la Liga Profesional Saudí. Además, acumula una asistencia, le han mostrado la tarjeta amarilla en una ocasión y no cuenta con tarjetas rojas. También lleva mil 298 minutos jugados.

Al Qadisiya, el club de Quiñones, recibió a Al Hilal este jueves 29 de enero de 2026 en el Prince Saud bin Jalawi Stadium. El marcador entre ambos fue un empate a dos anotaciones.

Rúben Neves abrió las acciones por el equipo visitante, al minuto ocho, pero dos minutos después Nahitan Nández igualó las acciones. Fue hasta el segundo tiempo, en el 76, que Julián Quiñones le dio la ventaja momentánea a Al Qadisiya, pero justo en el minuto 90 Salem Al-Dawsari puso el último gol del encuentro.

Posiciones en la Liga Profesional Saudí

1.-Al Hilal, con 46 puntos

2.-Al-Ahli Saudi, con 43 puntos

3.-Al-Nassr, con 40 puntos

4.-Al Qadisiya, con 40 puntos

5.-Al Taawon, con 35 puntos

6.-Al Itthad, con 31 puntos

7.-Al-Ettifaq, con 29 puntos

8.-Al Khaleej, con 25 puntos

9.-Al-Fateh, con 22 puntos

10.-Neom Sports, con 21 puntos

11.-Al Feiha, con 20 puntos

12.-Al-Hazm, con 20 puntos

13.-Al-Shabab, con 16 puntos

14.-Al-Kholood Club, con 15 puntos

15.-Al Riyadh, con 12 puntos

16.-Damac, con 11 puntos

17.-Al-Okhdood, con nueve puntos

18.-Al-Najma SC

