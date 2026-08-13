Rayados vence a Nashville y espera milagro en Leagues Cup

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Monterrey vence a Nashville | Reuters

Monterrey cumplió con la primera parte de su misión en la Leagues Cup 2026. Rayados derrotó 2-1 a Nashville SC después de remontar una desventaja desde el primer minuto y llegó a seis puntos, resultado que lo coloca de manera momentánea en la cuarta posición de la tabla y con posibilidades de avanzar a los cuartos de final. Sin embargo, el conjunto regiomontano todavía debe esperar el resultado de Toluca ante Dallas, ya que un triunfo de los escarlatas lo dejaría fuera del torneo, así como los del América y Cruz Azul de este jueves.

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