Cristiano Ronaldo dedica emotivo mensaje a Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre

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Cristiano Ronaldo dedica emotivo mensaje a Lionel Messi. Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldo se sumó a las muestras de apoyo para Lionel Messi luego de que el argentino compartiera una emotiva carta para despedirse de su padre, Jorge Messi, quien falleció el pasado 8 de agosto a los 68 años en Rosario, Argentina.

El portugués, uno de los grandes rivales deportivos de Messi durante más de una década, dejó un mensaje directamente en la publicación de Instagram del futbolista argentino, en la que recordó la relación que mantuvo con su padre y habló incluso de sus dudas sobre continuar jugando al futbol.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano Ronaldo.

El mensaje trató de una muestra de solidaridad entre dos de los futbolistas que protagonizaron una de las mayores rivalidades de la historia del deporte.

Durante años, Cristiano y Messi fueron comparados constantemente por sus títulos, goles y reconocimientos individuales, especialmente durante su etapa en el futbol español.

Messi se despide de su padre con una emotiva carta

El mensaje de Cristiano llegó después de que Lionel Messi rompiera el silencio sobre la muerte de su padre y compartiera varias fotografías junto a él.

Carta de despedida de Lionel Messi a su padre. Instagram

En su carta, el capitán argentino recordó el papel que Jorge Messi tuvo desde sus primeros años como futbolista y explicó el difícil momento que atravesó durante el Mundial de 2026, mientras la salud de su padre se deterioraba.

Uno de los fragmentos que más llamó la atención fue aquel en el que Messi reconoció que ahora tiene dudas sobre su futuro en el futbol.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió el argentino.

Messi también recordó que durante el Mundial esperaba que su padre pudiera verlo jugar y que uno de sus objetivos era llegar a la final para tener la oportunidad de compartir ese momento con él.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo”, relató.

El argentino explicó que quería ganar la Copa del Mundo para llevársela a su padre, pero que su condición física no le permitió rendir al máximo en la final que Argentina perdió 1-0 ante España.

“Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más”, escribió Messi.

Jorge Messi, una figura clave en la carrera de Lionel

Jorge Messi no solo fue el padre de Lionel, sino también una figura fundamental en su carrera profesional.

Durante años estuvo involucrado en la representación y gestión de los asuntos profesionales de su hijo y lo acompañó desde sus primeros pasos en Rosario hasta convertirse en una de las máximas figuras del futbol mundial.

En su carta, Messi destacó precisamente esa relación y recordó cómo su padre lo llevaba a los entrenamientos desde que era niño.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”, escribió.

Cristiano y otras figuras reaccionan a Messi

Jorge Messi falleció a los 68 años en Rosario después de atravesar un periodo de problemas de salud. Su muerte generó mensajes de solidaridad de distintas figuras y organizaciones del futbol.

El mensaje de Cristiano Ronaldo fue una de las reacciones que recibió Messi tras publicar su despedida.

También aparecieron muestras de apoyo de personas relacionadas con su etapa en el Barcelona, entre ellas Carles Puyol y Sergi Roberto. El propio FC Barcelona escribió “Molta força, Leo” acompañado de un corazón.

Otros futbolistas y figuras del deporte también reaccionaron a la publicación, entre ellos Aitana Bonmatí y Tom Brady.

Por ahora, Messi no ha confirmado si las dudas que expresó en su carta significan un cambio inmediato en sus planes deportivos.

El delantero tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028, pero su mensaje dejó abierta la posibilidad de que la muerte de su padre pueda influir en las decisiones que tome sobre su futuro en el futbol.

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