Real Betis busca al niño fanático del América que lloró por la salida de Álvaro Fidalgo

GENERANDO AUDIO...

El niño que lloró por Álvaro Fidalgo conmueve hasta en Betis | Foto: Cuartoscuro

El Real Betis, equipo de La Liga de España, está en busca del niño que se hizo viral por un video en el que aparece llorando por la salida de Álvaro Fidalgo del Club América. El medio de comunicación mexicano que difundió las imágenes ya se puso en contacto con el club sevillano.

Cabe destacar que el apodado “Maguito” confirmó su salida de los azulcremas el pasado sábado 31 de enero, cuando visitó el Estadio Ciudad de los Deportes por última vez para despedirse de la afición americanista, la cual resintió la despedida de uno de los grandes referentes del tricampeonato.

Betis se conmueve por el joven fan de Álvaro Fidalgo

A través de su cuenta de X, Real Betis Balompié aseguró que estaba buscando al pequeño que fue captado llorando por la salida de Álvaro Fidalgo para regalarle un jersey.

“¡Necesitamos vuestra ayuda! Estamos buscando a este pequeño americanista para regalarle una camiseta del Real Betis de Fidalgo. Si lo conocéis, poneos en contacto con nosotros. ¡Muchas gracias!” Real Betis Balompié

Unos minutos más tarde, el diario deportivo Récord, que difundió las imágenes del joven aficionado azulcrema, respondió a la publicación de Betis para dar información al respecto.

“Tío, Real Betis. Te mandamos mensaje“, escribió la cuenta del medio mexicano. Por su parte, el club europeo respondió: “¡Muchas gracias, amigos!“.

Hasta el momento, Real Betis no ha confirmado que ya se haya puesto en contacto con el niño que se hizo viral durante el pasado fin de semana.

Así es el video viral del niño llorando por “El Maguito”

El sábado 31 de enero, el Diario Récord difundió el video de un niño que estaba afligido por la noticia de que Álvaro Fidalgo no continuaría portando el jersey amarillo.

“Se siente mal que se vaya alguien que luchó por el equipo (…) que nunca más se vaya del América”. Niño aficionado del América

El pequeño aficionado americanista recordó los goles emblemáticos del “Maguito” y reconoció que esa tarde fue al Estadio Ciudad de los Deportes para verlo a él.

A pesar de su tristeza, le deseó éxito a Álvaro Fidalgo en su nuevo equipo, que ahora lo está buscando para regalarle un jersey.

El legado de Álvaro Fidalgo en América

Álvaro Fidalgo llegó en medio de dudas durante la breve gestión de Santiago Solari en 2025, procedente del Castellón de la Segunda División de España.

Después de un inicio lleno de incertidumbre, “El Maguito” se hizo de un lugar inamovible en el medio campo americanista, particularmente cuando llegó André Jardine a los banquillos azulcremas.

El español se convertiría en un referente absoluto del equipo que logró el tricampeonato entre 2023 y 2024, protagonizando actuaciones destacadas frente a rivales como Cruz Azul, Tigres y Toluca.

Fidalgo fue un referente dentro del campo, pero también en un ídolo de la afición americanista, la cual lamentó su partida al futbol español.

Cabe destacar que el mediocampista ya es naturalizado mexicano, por lo que podría ser convocado por Javier “Vasco” Aguirre en el actual proceso mundialista o, incluso, en la Copa del Mundo, aunque nunca ha sido considerado por el estratega.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.