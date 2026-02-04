Curling, reglas y cómo se juega el deporte que da comienzo a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Milano Cortina 2026 comienza con la actividad del curling | Foto: Getty Images

La inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 tendrá lugar el viernes 6 de febrero; sin embargo, los eventos deportivos comienzan oficialmente este miércoles con la actividad del curling, deporte también conocido como “ajedrez sobre hielo“.

A través de su canal de YouTube, Claro Sports transmitirá este 4 de febrero dos de los cuatro encuentros que se tienen programados en la categoría de dobles mixto. Cabe destacar que las transmisiones por la multiplataforma deportiva será gratuita.

¿Qué es el curling, el deporte inaugural de Milano Cortina 2026?

El curling debutó como deporte olímpico en los Juegos de 1924 en Chamonix con una competición masculina. Posteriormente apareció como deporte de exhibición en Lake Placid 1932, Calgary en 1988 y Albertville 1992, según el portal oficial de los Juegos Olímpicos.

Volvió oficialmente en los Juegos Olímpicos de Invierno de Nagano en 1998, con pruebas masculinas y femeninas. La prueba de dobles mixtos se introdujo en PyeongChang en 2018.

Cabe señalar que el primer club de curling se fundó en Escocia en 1716. Por otro lado, en Italia, la Federación Italiana de Deportes sobre Hielo (FISG) lo reconoció como deporte en 1953.

Reglas y lineamientos del curling

Un partido de curling consta de 10 entradas, también llamadas ends. Cada equipo juega ocho piedras por end y el resultado final se calcula cuando se han lanzado las 16 piedras, de acuerdo con Olympics.com.

Un equipo puede tener una o más piedras cerca del centro de la casa, anotando así uno o más puntos por cada end. Gana el equipo con más puntos al final del último end.

En caso de empate, se juega una entrada adicional (extra end) para determinar el ganador. En los dobles mixtos, se disputan ocho ends y cada equipo puede lanzar cinco piedras en cada uno.

Los equipos tradicionales de curling se componen de cuatro jugadores, mientras que la variante de dobles mixtos consta de equipos de dos jugadores: uno femenino y otro masculino, según World Curling.

En los torneos indoor, el hielo creado artificialmente tiene su superficie salpicada con gotas de agua, que se congelan formando pequeñas protuberancias en la superficie.

Esta superficie, llamada pebble, favorece el agarre de la piedra y hace que el deslizamiento sea más suave.

¡Arranca la aventura de Milano Cortina con el curling!

A través de sus redes sociales, Claro Sports celebró el inicio de los eventos deportivos en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

“Este miércoles se juega con estrategia, precisión y nervios de acero. El curling dobles mixto toma protagonismo con duelos imperdibles donde cada lanzamiento puede cambiar la historia”. Claro Sports

El medio de comunicación deportivo transmitirá dos partidos de curling en la categoría de dobles mixto:

Gran Bretaña vs Noruega – 12:05 horas

Canadá vs República Checa – 12:05 horas

Cabe destacar que la final de dobles mixtos será el martes 10 de febrero a las 07:05 horas (tiempo del centro de México). Ese mismo día se celebrará el partido que definirá al tercer lugar.

La ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno se llevará a cabo el viernes 6 de febrero de 2026, el evento marcará el inicio oficial de la competencia, que se desarrollará hasta el 22 de febrero de 2026.

A diferencia de ediciones anteriores, la inauguración se realizará en el Estadio San Siro, en Milán, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Italia. La elección de esta sede responde al carácter especial de Milano Cortina 2026, unos Juegos que se celebrarán de manera descentralizada entre Milán, Cortina d’Ampezzo y otras sedes alpinas.

Durante la ceremonia se espera el tradicional desfile de las delegaciones, espectáculos artísticos y el encendido del pebetero olímpico, acto simbólico que da inicio a las competencias.

¿A qué hora es la inauguración?

La inauguración está programada para realizarse por la tarde en Italia, lo que significa que en México la transmisión podrá seguirse a las 13:00 horas del viernes 6 de febrero, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

En México y gran parte de Latinoamérica, la inauguración de Milano Cortina 2026 podrá verse a través de Claro Sports, cadena que cuenta con los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno en la región.

¿Dónde ver la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

En México y gran parte de Latinoamérica, la inauguración de Milano Cortina 2026 podrá verse a través de Claro Sports, cadena que cuenta con los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Invierno en la región.