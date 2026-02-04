La música que Donovan Carrillo usará en Milano Cortina 2026: Elvis Presley y más

GENERANDO AUDIO...

La canción que usará Donovan Carrillo en Milano Cortina 2026 | Foto: AFP

Donovan Carrillo, patinador mexicano de 26 años, afrontará sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026. El jalisciense buscará su primera medalla olímpica en tierras italianas acompañado de la música de Elvis Presley, un personaje con el que se identifica.

El atleta tapatío comenzará su participación olímpica el martes 10 de febrero a las 11:30 horas (tiempo del Centro de México) en el programa corto de patinaje individual masculino.

¿Qué canción usará Donovan Carrillo en el programa corto?

En entrevista con el periodista David Faitelson, Donovan Carrillo aseguró que usará la canción “Hip Hip Chin Chin” para el programa corto de Milano Cortina 2026.

Carrillo ha usado esta canción en su proceso olímpico y Olympics.com destaca que se tata de una mezcla de ritmos latinos, algo que le resulta familiar al propio atleta.

“’Chin Chin’ tiene un toque de baile, un toque latino, un toque de fuego. Lo siento dentro de mí cuando estoy en la pista porque es lo que me resulta más familiar. Es lo que he hecho a lo largo de mi carrera y con lo que me siento cómodo”. Donovan Carrillo

En caso de tener una buena participación en el programa corto, Donovan Carrillo avanzará al programa largo, en el que buscará su primera medalla olímpica con un tema musical diferente.

Elvis Presley acompañará a Donovan Carrillo en el programa largo de Milano Cortina 2026

Carrillo Suazo también confirmó en diferentes entrevistas que preparó una representación de Elvis Presley para el programa largo de Milano Cortina 2026, que tendrá lugar el viernes 13 de febrero a las 12:00 horas (tiempo del centro de México).

Cabe destacar que el jalisciense recurrió al “Rey del Rock” durante todo su proceso olímpico y en el pasado Campeonato de los Cuatro Continentes presentó una rutina especial para el programa largo, comenzando con el sencillo “My way“, según Olympics.com.

En entrevista con Claro Sports, Donovan Carrillo explicó que la decisión final sobre la música que usa en la pista de hielo radica en su coreógrafo, el francés Benoit Richaud; sin embargo, el patinador participa activamente en la elección.

Además, destacó que se eligió “My Way” y otros temas de Elvis Presley para potenciar la expresividad del mexicano.

“La música para mí representa una gran importancia en mi vida. Decidí patinar ‘My Way’ porque es una pieza muy emocional, conecto muchísimo. Después nació la idea de patinar algo de Elvis. Y Benoit fue quien la propuso, sin saber que yo siquiera quería patinar ‘My Way’ esta temporada”. Donovan Carrillo

El mexicano enfatizó que le envió a su coreógrafo las canciones que combinaban mejor y él decidió. “El resultado fue un programa muy bonito, que me emociona mucho y que creo que va a emocionar a la gente también cuando lo vea en vivo”.

¿Cuál es la conexión de Donovan Carrillo con “My Way” y Elvis Presley?

Donovan Carrillo recurrió a la figura de Elvis Presley como inspiración emocional y narrativa, pues antes de iniciar el montaje volvió a ver la película “Elvis“, del año 2022, para conectar con su esencia y trasladarla al hielo.

“Desde hace como dos o tres años vi la película de Elvis Presley, pero antes de iniciar la coreografía la volví a ver para no perderme de ningún detalle y poder conectar mejor con la historia y con el personaje”, dijo a Claro Sports.

El mexicano aseguró conectar con la historia del cantante por los desafíos que enfrentó. Según sus palabras, se inspira por la esencia que mostraba en los conciertos y la personalidad auténtica que lo caracterizaba en sus performances.

“La manera en cómo la gente reaccionaba, es algo que, quizás no en la misma magnitud, pero logramos despertar a la audiencia de manera similar”, remató.

¿Cuándo y cómo ver al mexicano en Milano Cortina 2026?

El programa corto de patinaje individual masculino, programado oficialmente para el 10 de febrero, será el momento en que Donovan Carrillo debute en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, según el medio independiente Olimpismo Mexicano.

Fecha y hora del programa corto ¿Cuándo? Martes 10 de febrero de 2026

Martes 10 de febrero de 2026 ¿A qué hora? 11:30 horas – tiempo del Centro de México (18:30, hora local)

11:30 horas – tiempo del Centro de México (18:30, hora local) ¿En dónde? Milano Ice Skating Arena

Milano Ice Skating Arena ¿Dónde verlo? Claro Sports Fuente: Olimpismo Mexicano En caso de que el oriundo de Zapopan, Jalisco, tenga una buena participación en el programa corto, volvería a las pistas de hielo el 13 de febrero para el programa libre. Cabe destacar que esta será la fecha en la que Donovan Carrillo podría hacerse con su primera medalla de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Fecha y hora del programa libre ¿Cuándo? Martes 15 de octubre de 2024

Martes 15 de octubre de 2024 ¿A qué hora? Por confirmar

Por confirmar ¿En dónde? Estadio Akron

Estadio Akron ¿Dónde verlo? TUDN y TV Azteca Fuente: Olimpismo Mexicano Cabe destacar que los horarios señalados corresponden al inicio de la competencia; no se ha confirmado la hora exacta en la que el mexicano saltará a la pista de hielo para su participación en Milano Cortina 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.