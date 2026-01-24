Próximos partidos

Real Madrid toma la cima de LaLiga provisionalmente tras vencer al Villarreal

| 16:37 | Marcel Guzmán Sánchez | Claro Sports
Kylian Mbappé de festejo de uno de sus dos goles
Kylian Mbappé fue la figura del Madrid con doblete ante Villarreal | Reuters

El Real Madrid tuvo un duro encuentro este sábado, donde logró imponerse 2-0 al Villarreal en La Cerámica, como parte de la jornada 21 de LaLiga, tomando la cima de la clasificación de manera provisional y en espera de lo que haga el Barcelona el domingo ante el Real Oviedo. Kylian Mbappé volvió a ser la figura de los blancos con un doblete más en su cuenta personal dentro de la campaña del fútbol español.

