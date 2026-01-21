Bolivia vs. México: fecha, hora, dónde ver y quién ganará, según la IA

GENERANDO AUDIO...

Bolivia recibe a México en partido de preparación. Foto: Getty Images

La Selección Mexicana cerrará su gira de amistosos de enero con un partido ante Bolivia, como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El encuentro se disputará fuera de Fecha FIFA, por lo que el Tricolor volverá a presentarse con una convocatoria integrada principalmente por jugadores de la Liga MX, mientras que el conjunto sudamericano utilizará el duelo como ensayo competitivo previo a sus compromisos oficiales.

¿Cuándo y a qué hora es el Bolivia vs. México?

Fecha y hora del Bolivia vs. México ¿Cuándo? Domingo 25 de enero de 2026

Domingo 25 de enero de 2026 ¿A qué hora? 13:30 (tiempo del centro de México)

13:30 (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¿Dónde verlo? Las Estrellas y TV Azteca

Este duelo marcará el segundo partido de México en la gira de enero, tras enfrentar a Panamá.

Convocatoria de México

Para este compromiso, el técnico Javier Aguirre mantiene la misma lista de jugadores convocados para el amistoso ante Panamá, debido a que ambos partidos se disputan fuera de una ventana FIFA.

La convocatoria del Tricolor está conformada por futbolistas que militan en la Liga MX, con una combinación de elementos con experiencia en selección mayor y jóvenes que buscan consolidarse en el proceso rumbo al Mundial 2026.

Entre los aspectos que más atención generan está la oportunidad para que nuevos nombres sumen minutos y se evalúen variantes tácticas en un contexto internacional.

La selección de Bolivia utilizará este amistoso como parte de su preparación en un año clave. El partido se jugará en Santa Cruz, a menor altitud que La Paz, lo que permitirá un desarrollo más dinámico del juego y servirá como prueba real para ambos conjuntos.

El combinado boliviano buscará aprovechar la localía y el ritmo competitivo para cerrar su preparación antes de enfrentar compromisos oficiales.

México y Bolivia no se enfrentan con frecuencia, por lo que este amistoso representa una oportunidad poco habitual para medir fuerzas entre selecciones de distintas confederaciones.

Para el Tricolor, será un nuevo examen en el inicio del año mundialista; para Bolivia, una prueba exigente ante un rival con mayor profundidad de plantilla.

¿Quién ganará? Pronóstico según la IA

De acuerdo con modelos de análisis basados en plantel, nivel competitivo e historial general, México parte como favorito para llevarse el triunfo, aunque se espera un partido equilibrado debido a las condiciones del viaje, la localía boliviana y el carácter amistoso del encuentro.

Pronóstico IA:

Victoria ajustada de México o empate, con marcador corto.

Más allá del resultado, el duelo ante Bolivia será clave para seguir evaluando jugadores y ajustar detalles en el camino rumbo al Mundial 2026.

