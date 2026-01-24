Cameron Smotherman, peleador de UFC 324, se desploma en el pesaje y cancelan su combate: video

GENERANDO AUDIO...

Cameron Smotherman se desploma en pleno pesaje. Foto: Getty Images

Un momento de gran tensión se vivió durante la ceremonia oficial de pesaje de UFC 324, luego de que el peleador estadounidense Cameron Smotherman colapsara frente al público y las cámaras apenas segundos después de bajar de la báscula, situación que derivó en la cancelación de su combate.

La UFC celebrará su primera gran velada de 2026 este sábado en Las Vegas, pero el evento se vio empañado un día antes por una escena alarmante. Smotherman, quien estaba programado para enfrentar a Ricky Turcios en la división de peso gallo, subió a la báscula visiblemente afectado.

Aunque logró marcar dentro del límite reglamentario, al descender perdió el equilibrio y se desmayó sobre la plataforma.

El peleador intentó reincorporarse sin éxito y presentó espasmos, lo que provocó la rápida intervención del personal médico.

Tras varios segundos de atención, Smotherman fue sentado en el piso, pero al no poder mantenerse en pie, fue cargado fuera del escenario para continuar con la evaluación médica.

Minutos después del incidente, la UFC confirmó de manera oficial que la pelea entre Smotherman y Turcios quedaba cancelada, por lo que la cartelera preliminar de UFC 324 tendrá un combate menos. Hasta el momento, la empresa no ha emitido un parte médico detallado sobre el estado de salud del peleador, aunque se informó que fue trasladado a un hospital por precaución.

El episodio volvió a poner sobre la mesa los riesgos del corte extremo de peso, una práctica común en las artes marciales mixtas que, en algunos casos, puede generar consecuencias graves para la salud de los atletas.

Smotherman, de 26 años, cuenta con un récord profesional de 12 victorias y 6 derrotas. Llegaba a este compromiso tras sufrir derrotas ante Ricky Simón y Serhiy Sidey, por lo que el combate ante Turcios representaba una oportunidad clave para relanzar su carrera dentro de la organización.

Más problemas en el pesaje de UFC 324

El colapso de Smotherman no fue la única complicación durante la jornada. Alex Pérez no dio el peso para su combate en la división mosca ante Charles Johnson. A pesar de ello, la pelea se mantendrá en la cartelera, aunque Pérez perderá 25% de su bolsa como sanción.

Una situación similar ocurrió con Deiveson Figueiredo, quien tampoco cumplió con el peso pactado para su pelea frente a Umar Nurmagomedov. El excampeón será castigado con la misma multa económica, aunque el combate seguirá en pie bajo la condición de peso pactado.

Con un peleador colapsado, una pelea cancelada y dos más con sanciones económicas, el pesaje de UFC 324 se convirtió en uno de los más accidentados del inicio de año, dejando una imagen preocupante a solo horas de que la jaula se cierre en Las Vegas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.