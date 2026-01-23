Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián: dónde y a qué hora ver la pelea

GENERANDO AUDIO...

Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián. Foto: Getty

La pelea Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián es este sábado 24 de enero, en San Luis Potosí. La dinastía Chávez se hará presente también con Omar, el otro hijo del “César del boxeo”, quien se medirá ante José Miguel Torres.

La Arena Potosí será el escenario donde Jr. volverá a subirse al ring. Su regreso se da luego de que tuvo un 2025 lleno de polémicas, como su detención en Estados Unidos, donde se le señaló por posesión ilegal de armas y por mantener un estatus migratorio irregular, lo que provocó su deportación a México.

¿Dónde y a qué hora ver la pelea de Julio César Chavéz Jr. y Ángel Julián?

Fecha y hora de la pelea Julio César Chávez Jr. vs. Ángel Julián ¿Cuándo? Sábado 24 de enero de 2026

Sábado 24 de enero de 2026 ¿A qué hora? A las 23:00 horas (tiempo del centro de México)

A las 23:00 horas (tiempo del centro de México) ¿En dónde? Arena Potosí

Arena Potosí ¿Dónde verlo? Azteca 7, app azteca y aztecadeportes.com

¿Quién ganará según la IA?

La IA dice que ganará Julio César Chávez Jr. (por decisión o KO técnico en los asaltos finales, así lo señala Gemini, un modelo de inteligencia artificial multimodal desarrollado por Google DeepMind, quien compartió algunas claves.

El poder de pegada: Junior solo necesita conectar un gancho al hígado o un volado de derecha sólido para cambiar el ritmo de la pelea. Julián, al no ser un noqueador nato, tendrá que trabajar mucho más para hacerle daño a Chávez.

El manejo de los tiempos: Jr. sabe cómo “robarse” los asaltos conectando los golpes más vistosos al final de cada round, lo cual suele influir mucho en los jueces, especialmente en una pelea donde él es la figura principal.

La IA también destacó que Chávez Jr. sigue teniendo una pegada respetable y una resistencia al castigo que es herencia de familia. Su mayor ventaja es la experiencia en peleas de 10 y 12 asaltos contra la élite. Por lo que, si llega bien físicamente, su peso y alcance deberían ser demasiada pieza para Julián.

Aunque en los últimos años la actividad de Julio César Chávez Jr. ha sido intermitente, el nombre del hijo de la leyenda del boxeo mexicano sigue siendo un fuerte atractivo para el público.

