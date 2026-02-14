Sarah Schleper en vivo: esquí alpino slalom gigante femenil, carrera 1 en Milano Cortina 2026

GENERANDO AUDIO...

Sarah Schleper en vivo por Milano Cortina | Claro Sports

El slalom gigante femenil promete velocidad y precisión en cada descenso dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Esta disciplina se caracteriza por recorridos con curvas más amplias y separaciones de entre 20 y 30 metros entre puertas, lo que exige técnica, control y una ejecución perfecta durante cerca de minuto y medio de competencia.

La atención latinoamericana estará puesta en la mexicana Sarah Schleper, quien disputará su segundo y último evento olímpico en esta edición. La prueba reunirá a 76 esquiadoras, incluidas las argentinas Francesca Baruzzi y Nicole Gegue, en una carrera que podrás seguir en vivo este domingo 15 de febrero a las 3:00 a.m. (tiempo del centro de México) a través de la multiplataforma de Claro Sports

