Se confirma la llegada de Fidalgo al Real Betis; ¿cuál fue el motivo de su salida de América?

Fidalgo decidió dejar el América para irse a España. Foto: Cuartoscuro

Álvaro Fidalgo se convirtió de manera oficial en nuevo jugador del Real Betis, poniendo fin a su etapa con el Club América tras casi cuatro años en el futbol mexicano. El mediocampista español se despidió del equipo de Coapa en conferencia de prensa, mientras que declaraciones previas del técnico André Jardine han generado cuestionamientos sobre los motivos reales de su salida.

El ciclo de Fidalgo con las Águilas comenzó en 2021, periodo en el que se consolidó como una de las figuras del club. Sin embargo, palabras recientes de Jardine abrieron el debate sobre su último torneo con el América y el contexto que rodeó su salida rumbo al futbol europeo.

Real Betis anuncia el fichaje de Fidalgo

El Real Betis celebró la llegada de su nuevo refuerzo con un video de un minuto con 29 segundos, presentado con estética de videojuego, en el que Fidalgo aparece caracterizado como un personaje de estilo pirata que lucha por ganarse un lugar en el equipo.

Por su parte, el jugador compartió un video de 31 segundos para saludar a la afición bética y felicitar al club por su más reciente victoria. En el mensaje, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa: “Espero que consigamos juntos muchas cosas importantes, tengo muchas ganas de sentir a la afición bética, estar allí, empezar a jugar al futbol, empezar también a disfrutar de mis compañeros y de todos”.

Las declaraciones de André Jardine

Durante una conferencia de prensa el 8 de enero, André Jardine señaló que el último torneo de Fidalgo fue el más bajo desde su llegada al América.

“El último torneo, sin duda fue su peor versión en todos los aspectos, desde que aquí estoy, desde que lo miro en América, pero lo más importante es que él está consciente de esto”. André Jardine

Aunque destacó que el español es un referente del equipo, el técnico explicó que atravesó problemas personales que pudieron influir en su rendimiento, sin ofrecer mayores detalles.

Durante su despedida, Jardine pidió respetar la decisión de Fidalgo, su espacio, sus sueños y su momento, que aunque no son fáciles, forman parte de lo que decidió el propio jugador.

La despedida de Fidalgo y los motivos de su salida

En su despedida del América, retomada por Claro Sports, Álvaro Fidalgo agradeció el respaldo de la afición, incluso en los momentos complicados.

“Para mí, más allá de conseguir cosas con el club, que la gente te quiera es lo más importante. Me quedo con eso. Estoy contento por el paso que voy a tomar, pero no puedo evitar estar triste, es un sentimiento jodido. He cometido errores y, aun así, siempre me sentí muy querido”. Álvaro Fidalgo

El mediocampista reconoció sentirse en deuda con la afición americanista. “Más allá de todo, puede que tenga ese sentimiento. Sigo pensando que, por todo el cariño que la gente me da, tengo la sensación de estar en deuda”.

La decisión final de ir a Europa

Aunque evitó profundizar en su situación personal, Fidalgo confirmó que esta influyó en su decisión de dejar al club, pese a que la directiva buscó su continuidad.

“No fueron los mejores meses para mí en cuanto a familia. Tanto André, como Santiago (Baños) como Emilio (Azcárraga) me dieron la oportunidad de renovar. Ellos hicieron todo lo posible para que siguiera, pero la decisión fue mía. Tenía la espinita de ir a Europa”, mencionó

Con estas palabras, el ahora jugador del Real Betis confirmó que motivos personales y el deseo de regresar a Europa marcaron el cierre de su etapa con el América, despidiéndose con afecto de la afición azulcrema y asumiendo la decisión tomada.

