Raúl Jiménez alcanza los 200 goles en su carrera profesional con el Fulham

Raúl Jiménez tuvo su partido 100 con el Fulham. Foto: AFP

Raúl Jiménez alcanzó su gol número 200 como profesional, un registro que quedó marcado pese a la derrota 3-2 del Fulham ante el Manchester United. Una marca que resume más de una década de constancia, adaptación y resiliencia.

El tanto histórico llegó gracias a una anotación desde el manchón del penal, significó el empate momentáneo para el Fulham y representó la culminación de un largo recorrido que ha incluido cambios de país, retos deportivos y un regreso tras uno de los episodios más difíciles de su carrera.

El gol número 200 también coincidió con su partido 100 con el Fulham, un dato que refuerza la importancia del momento en una etapa donde Jiménez ha vuelto a encontrar continuidad y protagonismo.

Un recorrido que comenzó en el Estadio Azteca

La historia goleadora de Raúl Jiménez comenzó el 9 de octubre de 2011, cuando debutó con el Club América bajo la dirección de Alfredo Tena, en el Estadio Azteca. Apenas unas semanas después, el 30 de octubre, llegó su primer gol como profesional, frente al Puebla, también en casa.

Ese inicio marcó el camino de un delantero que pronto dio el salto al futbol europeo. En 2014, Jiménez llegó al Atlético de Madrid, donde el gol fue escaso, pero la experiencia resultó clave en su formación.

Benfica, el punto de inflexión en Europa

Tras su paso por España, Benfica se convirtió en el club donde Raúl Jiménez encontró regularidad, minutos y confianza. En Portugal cerró su etapa con 31 goles, cifras que lo impulsaron definitivamente hacia la Premier League, el escenario más exigente de su carrera.

Con el Wolverhampton, Jiménez vivió la fase más influyente de su trayectoria a nivel de clubes. Ahí sumó 57 goles, se ganó el reconocimiento de la afición y se consolidó como uno de los atacantes más confiables del equipo.

Fue también en ese periodo cuando enfrentó el momento más complicado de su carrera: la fractura de cráneo sufrida en noviembre de 2020. La recuperación fue larga, pero su regreso al campo confirmó que el gol seguía siendo parte esencial de su identidad futbolística.

Fulham, el escenario del número redondo

Desde su llegada al Fulham en 2023, Raúl Jiménez ha marcado 28 goles, siendo el más reciente el que lo llevó a alcanzar la cifra de 200 tantos en más de 14 años como profesional. Un registro repartido entre cinco clubes, cuatro países y la Selección Mexicana.

Con el Tri, Jiménez suma 45 goles, cifra que lo coloca entre los máximos anotadores históricos del representativo nacional, cerca de nombres que marcaron época.

Los 200 goles de Raúl Jiménez

América 38 goles

38 goles Atlético de Madrid 1 gol

1 gol Benfica 31 goles

31 goles Wolverhampton 57 goles

57 goles Fulham 28 goles

28 goles Selección Mexicana 45 goles

45 goles Total de 200 goles

