¡Se declara listo! México golea a Serbia en el último partido previo al Mundial 2026

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Festejo de Johan Vásquez en el partido de México ante Serbia | Imago 7

México concluyó su etapa de preparación para la Copa del Mundo con una contundente victoria de 5-1 sobre Serbia este jueves en el Estadio Nemesio Diez. El encuentro representó la última oportunidad para que Javier Aguirre evaluara a su plantel antes del arranque del torneo, donde el Tricolor hará su presentación el próximo 11 de junio frente a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Con una actuación convincente, la selección mexicana cerró sus compromisos previos al Mundial dejando buenas sensaciones tanto en funcionamiento como en resultados. El duelo ante Serbia sirvió como el ensayo final para definir detalles de cara al debut mundialista, en el que México buscará iniciar con el pie derecho ante su afición.

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