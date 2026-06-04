André Jardine revela la verdadera razón por la que dejó al América

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Aseguró que su salida no se debió a problemas con la directiva. Foto: Cuartoscuro

André Jardine, quien dejó de ser director técnico del América este miércoles, rompió el silencio y explicó que su salida del club respondió al desgaste físico y mental acumulado tras tres años al frente de uno de los equipos más exigentes del futbol mexicano.

En conferencia de prensa, el estratega brasileño rechazó que su adiós se debiera a una ruptura con la institución o a diferencias por refuerzos. Por el contrario, aseguró que la decisión surgió después de un proceso de reflexión tras la eliminación ante Pumas en la Liguilla.

Asimismo, el brasileño admitió que dirigir a un equipo con tanta exigencia significa vivir al límite. Sin embargo, destacó su cariño por el club y la afición, además de que no deja las puertas cerradas y visualiza una segunda etapa con América, como informó Claro Sports.

“Resumiendo, es el desgaste de tres años al frente de un club con esta exigencia que es el América; hay pocos clubes en el mundo con este tipo de exigencia”, expresó.

Jardine incluso comparó la intensidad de dirigir al conjunto azulcrema con una experiencia que acelera el paso del tiempo.

“Son como tres años que te parecen diez; esta es la verdad. Te sacan canas, te viene un cansancio mucho más grande de lo normal”, afirmó.

El técnico explicó que estos sentimientos los compartió directamente con la directiva antes de tomar una decisión definitiva.

¡NO FUE UNA RUPTURA, FUE EL FIN DE UNA ETAPA! 🦅💛



André explicó que su salida del América fue una decisión analizada entre todas las partes tras el desgaste de tres años al frente del club. Dijo que era el mejor camino para todos y dejó abierta la puerta a un regreso👏🏆 pic.twitter.com/kLeKjgWrYv — Claro Sports (@ClaroSports) June 4, 2026

Las conversaciones con Santiago Baños y Emilio Azcárraga

André Jardine reveló que antes de tomar una decisión definitiva sostuvo conversaciones con Santiago Baños y posteriormente con Emilio Azcárraga.

Según explicó, compartió con ambos dirigentes sus sensaciones sobre el desgaste físico y mental que implicaba mantenerse al frente del equipo.

Tras varios días de análisis, todas las partes coincidieron en que cerrar el ciclo era la mejor alternativa.

“Quedó muy claro que el mejor camino para todas las partes era cerrar esta etapa”, comentó.

Jardine cree que el América necesitaba un cambio

El técnico brasileño considera que tanto él como el plantel necesitaban un nuevo impulso para afrontar los próximos retos.

Desde su perspectiva, un cambio de entrenador puede representar una motivación adicional para los futbolistas.

“Para los jugadores va a ser fundamental un nuevo comando, otra forma de motivar y de entrenar”, explicó.

Incluso utilizó una comparación peculiar para describir el efecto que puede generar la llegada de un nuevo estratega.

“Lo resumiría como meter un tiburón en el acuario: todos van a tener que moverse mucho más a partir de ahora”, dijo.

André Jardine deja abierta la puerta para volver al América

A pesar de su salida, Jardine aseguró que no considera este capítulo como un adiós definitivo.

El entrenador confesó que todavía siente que quedaron objetivos por cumplir y visualiza una segunda etapa en el club en algún momento de su carrera.

“Con la sensación de que es un cierre de una primera etapa, dejando un gusto de ‘quiero un poco más’, pero que este poco más sea más adelante”, expresó.

Incluso imagina un eventual regreso con energías renovadas.

“La segunda etapa, que yo imagino que puede pasar, será con otra energía, en otro momento, incluso nosotros viniendo con la misma fuerza y hambre con la que llegamos el primer día al América”, afirmó.

El legado que deja Jardine en el América

Jardine deja al América como el entrenador más ganador en la historia del club. Durante su gestión conquistó seis títulos:

Liga MX Apertura 2023

Liga MX Clausura 2024

Liga MX Apertura 2024

Campeón de Campeones 2024

Supercopa MX 2024

Campeones Cup 2024

Antes de despedirse, el brasileño agradeció a jugadores, directiva y afición, y aseguró que el vínculo construido durante estos años permanecerá más allá de los resultados.

“Seguramente nos vamos a ver otra vez en la cancha, sea en el mismo lado o en contra, pero la amistad y el cariño se quedan para el resto de la vida”, concluyó.

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