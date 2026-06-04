¿Cuánto costarán y dónde podrás adquirir las monedas de oro del Mundial 2026?

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo dejará partidos históricos en México, Estados Unidos y Canadá, también contará con una colección de monedas conmemorativas de oro que rendirán homenaje a las tres sedes mexicanas del torneo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, además de una pieza dedicada al país anfitrión.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), se trata de cuatro monedas elaboradas en oro puro ley 0.999, con acabado espejo, diámetro de 23 milímetros y un peso de un cuarto de onza. Todas comparten en el anverso el Escudo Nacional acompañado de la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ⚽️✨

Sus detalles y relieves reflejan la pasión por el fútbol y el orgullo de ser anfitriones. 🇲🇽🏆#BancoDeMéxico #FIFA2026 pic.twitter.com/NLpc4rVjkh — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Cuánto costarán las monedas de oro del Mundial 2026?

Aunque las monedas tienen un valor nominal de 25 pesos, su precio de venta será considerablemente mayor debido a su contenido de oro. Banxico explicó que el costo dependerá de la cotización internacional del metal al momento de la comercialización, por lo que no existe un precio fijo.

Las estimaciones señalan que se podrían vender en alrededor de 60 mil pesos mexicanos cada una, al momento de su lanzamiento, si embargo no hay un costo oficial.

¿Cómo son las monedas de oro del Mundial?

La moneda dedicada a la Ciudad de México muestra un ajolote acompañado por algunos de los monumentos más representativos de la capital, como el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes. También incorpora el logotipo oficial de FIFA 26 Ciudad de México.

Por su parte, la moneda de Guadalajara presenta un jimador, un balón de futbol y los Arcos de Zapopan, además de la identidad gráfica creada por la FIFA para representar a la ciudad jalisciense.

La pieza de Monterrey incluye un jugador de futbol, la Fuente El Crisol, ubicada en el Paseo Santa Lucía, y el emblemático Cerro de la Silla. Asimismo, incorpora el logotipo oficial de FIFA 26 Monterrey.

Finalmente, la moneda denominada México muestra un balón de futbol acompañado por un jaguar, flores de cempasúchil, nochebuenas y mariposas monarca, elementos que buscan representar la riqueza natural y cultural del país.

Las cuatro monedas forman parte de la colección conmemorativa autorizada para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que convertirá a México en el primer país en albergar tres ediciones de un Mundial masculino.

¿Dónde se podrán adquirir las monedas de oro del Mundial 2026?

Respecto a su distribución, las monedas no estarán disponibles en todas las sucursales bancarias, su venta será únicamente mediante distribuidores autorizados nacionales y uno internacional.

Puntos donde podrán adquirirse

Casa de Moneda de México: Paseo de la Reforma 295, planta baja, colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Museo Interactivo de Economía (MIDE): Tacuba 17, esquina Bolivar, colonia Centro, C.P. 06000, Ciudad de México.

Soluciones Ecológicas en Metales, S.A. de C.V.: Rio Lerma 333, colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México.

Soluciones Ecológicas en Metales, S.A. de C.V.: Camino a Santa Teresa 187C, col. Parque del Pedregal, C.P. 06500, Tlalpan, Ciudad de México.

Monedas Briggs, S.A. de C.V.: Avenida México 3300, 21D, Plaza México, colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara, Jalisco.

Banco Azteca: Insurgentes número 3579, Torre 3, Planta Baja, colonia Villa Olímpica, C.P. 14020, Tlalpan, Ciudad de México.

Banorte: Prolongación Paseo de la Reforma número 1230, piso 4, colonia Santa Fe, C.P. 05349, Cuajimalpa, Ciudad de México.

Banregio: Parque Corporativo Ucaly Avenida Pedro Ramírez Vázquez número 200, 12, Parque Corporativo Ucaly, C.P. 66278, San Pedro Garza García, Nuevo León.

BBVA México: Paseo de la Reforma número 510, piso 15, colonia Juárez, C.P. 06600, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

De igual manera cada institución bancaria maneja detalles sobre la venta de las monedas en el caso de BBVA señalaron que podrán adquirirse en las siguientes sucursales:

Ciudad de México

Sucursal Torre BBVA (0730), Av. Paseo de la Reforma # 510

Sucursal Montes Urales (0031), Montes Urales # 620

Sucursal Parques Polanco (0731), Calz. Gral. Mariano Escobedo #303

Sucursal CDMX Oficina Centro (4106), Bolívar # 38

Guadalajara

Sucursal Chapultepec (0404), Av. Vallarta # 1440

Monterrey

Sucursal Garza García, Plaza Alianza (0207), Calz. del Valle #419 Ote.

Además es importante saber que las operaciones se encuentran sujetas a la normativa vigente en materia de metales y prevención de lavado de dinero, así como a existencias

Más monedas a la colección

La colección de monedas serán 12 en total, serán estas cuatro de oro con un valor nominal de 25 pesos, cuatro de plata con denominación de 10 pesos y cuatro monedas bimetálicas dodecagonales de 20 pesos que ya se encuentran en circulación.