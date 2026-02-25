¡Se juega! Javier Aguirre asegura que el partido ante Portugal se realizará sin contratiempos

GENERANDO AUDIO...

Javier Aguirre asegura que se jugará el partido ante México | Imago 7

A unos meses del Mundial 2026, las lesiones y la planificación de los partidos de preparación marcan la agenda de la selección mexicana. En la antesala del encuentro amistoso ante Islandia y en medio de la evaluación del amistoso frente a Portugal programado para el 28 de marzo, Javier Aguirre habló con certeza de que el calendario rumbo a la Copa del Mundo se mantiene en pie.

Sobre el reciente comunicado de la Federación Portuguesa, en el que se menciona una evaluación continua del partido del 28 de marzo, Aguirre comentó: “Es normal, ellos están en su derecho de ir al día al día, de evaluar y consultar con frecuencia las circunstancias, pero yo contemplo perfectamente este partido para el mes que viene con la participación de los europeos, ya que es fecha FIFA. Todo está conforme a lo planeado, estoy tranquilo y pienso que el partido se efectuará sin ningún contratiempo”, declaró con seguridad el técnico. LEE LA NOTA COMPLETA AQUÍ

