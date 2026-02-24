Oferta bomba: Barcelona habría rechazado 250 millones de euros por Lamine Yamal

GENERANDO AUDIO...

Lamine Yamal tiene contrato con el club blaugrana hasta 2031. Foto: AFP

El FC Barcelona habría rechazado una oferta de 250 millones de euros por Lamine Yamal, antes de la renovación del joven internacional español de 18 años, declaró este lunes Joan Soler, antiguo directivo del club culé en la cadena de radio SER.

“Tuvimos una oferta por Lamine de 250 millones. Se discutió entre los agentes. Llegó cuando Lamine estaba a punto de renovar, no tenemos que ocultarlo”, declaró Soler, sin precisar la procedencia de la oferta.

¿Cuándo fue que el FC Barcelona habría rechazado la oferta por Lamine Yamal?

También este lunes, según el medio especializado en el Barça “Jijantes“, el presidente dimitido Joan Laporta, que aspira a presentarse a la reelección el 15 de marzo, habría mencionado la oferta de 250 millones por Yamal cuando éste contaba con 17 años.

En noviembre de 2024, Enric Masip, asesor de Laporta, ya había hecho alusión a una oferta del PSG por ese valor en la prensa española, antes de que el club francés la desmintiera al diario L’Équipe.

Laporta, de 63 años, dirigía el club catalán desde 2021, tras una primera etapa entre 2003 y 2010. Soler es considerado un hombre fuerte del grupo del expresidente y forma parte de su grupo en las elecciones.

Pero Laporta presentó su dimisión a principios de febrero para poder presentarse a la reelección el 15 de marzo. Es considerado el favorito en estos comicios.

Lamine Yamal, de 18 años, juega en el FC Barcelona desde las categorías inferiores y tiene contrato con el club blaugrana hasta 2031.

